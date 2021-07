Daniela Poggi/ “L’Alzheimer di mia mamma Lydia cambiò per sempre il nostro rapporto”

Si chiama ‘Ricordami!’ il libro scritto dall’attrice Daniela Poggi e di cui si parla nel corso della puntata di Estate in diretta di oggi, 27 luglio, su Rai 1. Un libro in cui la Poggi parla non solo di un tema molto serio e importante ma anche di un’esperienza vissuta in prima persona: l’Alzheimer. Una malattia che l’attrice ha affrontato attraverso gli occhi di sua madre Lydia che oggi non c’è più. “Com’è nata l’idea del libro? Parte tutto dal 2008 quando ho scritto un recital “In memoria di mia madre’. Ho avuto un’illuminazione: era quella la storia da raccontare. Il rapporto con mia madre, il cambio dei ruoli: io ero diventata madre, lei figlia.” Ha quindi raccontato che “La colpa è stata della malattia, l’Alzheimer. Un conto è quando un genitore si ammala di una malattia, un conto è quando una madre è malata e non ti riconosce più come figlia.” ha quindi sottolineato.

Adriano Panzironi, archiviata denuncia per Life 120/ "Truffa? Non ci sono elementi"

Daniela Poggi, dal rapporto con Walter Chiari a Gino Bramieri

Il dramma, il cambio dei ruoli, la malattia, “Tutto questo lo racconto nel mio libro, dove svelo anche come questa malattia io sia riuscita a sublimarla in una attività artistica. Non sarebbe mai nato questo libro, questo percorso artistico”, ha precisato Daniela Poggi su Rai 1. L’attrice ha poi ricordato alcuni momenti salienti della sua carriera, come le collaborazioni con Walter Chiari: “C’è stata anche una bellissima amicizia tra me e lui, – ha ammesso – è istrionoco, dico è perchè continua ad essere. Mi ha insegnato tanto, tra cui l’elasticità, essere sul palcoscenico senza quella rigidità.” Molto diverso da Gino Bramieri, che invece era “molto preciso sul palco ed esigente.” Ha così concluso con una riflessione sul suo amore per la recitazione: “Cinema e teatro sono due facce della stessa medaglia, hai bisogno di misurarti in entrambi gli ambiti per essere un attore completo. Il teatro è come se fosse mio marito, il cinema il mio amante.”

LEGGI ANCHE:

Gianni Nazzaro è morto/ Chi è? Il successo e il grande rimpianto: "Perdere l'amore"Catherine Frank e Nada Ovcina, ex moglie e moglie di Gianni Nazzaro/ Un divorzio e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA