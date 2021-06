Daniela Spada e Mia, moglie e figlia Cesare Bocci/ “Sono la mia grande bellezza”

Daniela Spada e Mia sono rispettivamente moglie e figlia di Cesare Bocci, l’attore conduttore che torna in tv al timone della nuova stagione de La grande bellezza su Canale 5. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore ha confessato “la grande bellezza della sua vita”: “avere incontrato Daniela tanti anni fa, nel 1993, e Daniela Spada. La “grande bellezza” di nostra figlia Mia, una ragazza meravigliosa, di cui siamo orgogliosi. La “grande bellezza” delle nostre famiglie, i genitori, i fratelli, le sorelle, gli zii su cui abbiamo potuto contare e che ci hanno aiutato sempre, soprattutto nei momenti più difficili”. Un grande amore quello che lega Cesare alla moglie Daniela che, poco dopo la nascita della figlia Mia è stata colpita da un ictus e una embolia che le hanno causato un coma. A raccontarlo è stato proprio l’attore: “Daniela rimase in coma per venti giorni, due mesi in neurologia e poi arrivò il tempo di una lunga riabilitazione in clinica. Sa perché abbiamo deciso di raccontarlo? Per portare avanti un messaggio e se sei un personaggio pubblico, è più facile farlo”.

Daniela Spada, compagna Cesare Bocci/ L'ictus e il tumore: "È una combattente"

Cesare Bocci e la moglie Daniela Spada: “ho sempre pensato che si sarebbe ripresa”

Un momento davvero terribile per Cesare Bocci e la moglie Daniela Spada. Nonostante tutto però l’attore ha sempre pensato in positivo. “La vita ti riserva cose meravigliose ma anche curve pericolose e momenti terribili: tutto però va affrontato con determinazione” – ha precisato proprio l’attore co-protagonista de Il Commissario Montalbano che ha aggiunto – “è vero, si cade spesso, ma bisogna rialzarsi per andare dietro l’angolo e vedere cosa c’è. I medici dicevano che Daniela non si sarebbe ripresa, io ho sempre pensato il contrario e ho avuto ragione”. Le difficoltà per la coppia non sono mancata: dopo l’ictus, infatti, Daniela si è ammalata di cancro al seno, ma anche questa volta ha vinto la sua battaglia. Oggi la coppia è felice e insieme hanno pubblicato il libro “Pesce d’aprile”. Non solo, la donna ha anche aperto un blog “Cucina Amore Mio” in cui condivide ricette.

LEGGI ANCHE:

Daniela Spada e Mia, moglie e figlia Cesare Bocci/ Chi sono? La terribile malattiaDaniela Spada, moglie di Cesare Bocci/ Dalla malattia alla rinascita: "Lei è..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA