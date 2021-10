Daniela Spada, moglie Cesare Bocci/ Il tumore e lo splendido valzer a Ballando

Daniela Spada è la moglie del celebre attore Cesare Bocci. I due stanno insieme da parecchi anni, esattamente dal 1993. Nel duemila hanno messo al mondo la loro prima figlia, Mia, con un matrimonio da sogno e tanti bei momenti condivisi con gli affetti più cari. Ma Daniela Spada e Cesare Bocci hanno dovuto affrontare anche diversi momenti di crisi nel corso della loro vita, così come accadimenti drammatici e delicati.

Daniela Spada, infatti, a pochi anni dalla nascita di sua figlia Mia, è stata colpita da un ictus ed un’embolia che l’hanno portata in coma. Dopo questo dramma e il recupero di Daniela, lei e la sua famiglia vengono nuovamente sconvolti. Infatti alla moglie di Cesare Bocci viene diagnosticato un tumore al seno. Nonostante questa diagnosi, la dolce metà dell’attore non si perde d’animo e riesce a ballare un valzer nella trasmissione Ballando con le Stelle al fianco del suo grande amore.

Daniela Spada, moglie Cesare Bocci: mai arrendersi, il loro messaggio in un libro

Daniela Spada e Cesare Bocci hanno dato dimostrazione di essere profondamente uniti e di possedere una forza straordinaria. La coppia ha regalato un messaggio importante a chi li segue: mai arrendersi. Non a casa Daniela e Cesare hanno deciso di scrivere la loro storia in un libro, intitolato Pesce d’Aprile, per supportare e aiutare tutti quelli che hanno dovuto farei i conti con situazioni simili.

Nel tempo libero Daniela Spada alimenta la sua passione per la cucina, anche grazie al blog Cucina Amore Mio attraverso il quale condivide le sue ricette e le sue prelibatezze. Nel 2014 ha ottenuto un diploma da chef professionista e nel 2014 ha aperto una scuola d cucina.

