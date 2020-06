Daniela Spada, moglie di Cesare Bocci/ “Facciamo un fi… e lei era già incinta”

Pubblicità

Daniela Spada e Cesare Bocci formano una delle coppie più solide della tv. Lui, attore di grido de Il Commissario Montalbano, appare sempre raggiante al fianco della moglie. In una lunga intervista a Domenica In di qualche mese fa i due hanno raccontato quanto accaduto prima della nascita di loro figlia Mia: “Ci siamo detti: che ne dici se facciamo un fi… e lei era già incinta!”. Il parto però non è stato semplice per Daniela: il giorno dopo ha avuto un grande mal di testa proprio mentre allattava la piccola. “L’ho trovata sul letto incosciente“, ha detto l’attore, “chiamo il 118, do la bimba alla vicina e corriamo in ospedale”. I medici però non comprendono che cosa sta succedendo e i Bocci vengono sballottati in un mondo incerto. “Ci sono medici straordinari, purtroppo quel giorno abbiamo beccato lo stron*o di turno, che prende il suo ictus per una crisi di nervi di una donna che ha appena partorito e credendo che avesse litigato con il marito“, prosegue. La diagnosi è arrivata solo due ore dopo e ancora oggi si porta addosso gli strascichi di una tempistica fallace. “Essere disabile non è facile, è difficilissimo”, ha sottolineato, “ci sono persone che stanno sulla sedia a rotelle, che hanno problemi enormi e che vanno aiutati”. Da quel momento in poi marito e moglie hanno deciso di collaborare con diverse associazioni per disabili. E infine hanno raccontato la loro storia in un libro, Pesce d’aprile. Lo scherzo del destino che ci ha reso più forti, pubblicato con la Sperling.

Daniela Spada, moglie Cesare Bocci: emergenza finita ma…

Emergenza finita anche per Daniela Spada e il marito Cesare Bocci. I due hanno trascorso la quarantena in casa con la figlia Mia, una ragazza di vent’anni che ha compreso a fondo la situazione. “Ha preso tutta la mia intelligenza“, ha detto l’attore di recente a Da noi… a ruota libera, “non scalpita per uscire, ma devo dire un po’ tutti i ragazzi”. Il rapporto fra marito e moglie invece procede al meglio da tanti anni. Hanno creato una fiducia reciproca che si trova alla base di un rapporto solido e duraturo. “Lei negli anni, in questa seconda vita che ha avuto, si è molto appassionata alla cucina al punto tale da aprire una scuola di cucina“, ha detto invece a La Vita in Diretta, “E ora mi sta passando tante nozioni”. Oggi, martedì 2 giugno 2020, Cesare Bocci sarà uno degli ospiti che vedremo nella prima serata di Rai 1 grazie allo show solidale Non mollare mai – Storie Tricolori. Si parlerà anche della moglie? In passato l’artista ha speso belle parole nei confronti di Daniela, raccontando che l’ictus che l’ha colpita quando era incinta della primogenita, non è stato l’unico scoglio da superare. Subito dopo infatti alla Spada è stato diagnosticato un tumore al seno e lei, come sempre, ha lottato con tutte le sue forze.



