Daniele Bartolomeo, fidanzato Eliana Michelazzo / I suoi profli social sono blindati!

Daniele Bartolomeo esiste davvero ed è il fidanzato di Eliana Michelazzo. L’ex agente di spettacolo ha messo alle spalle la finta relazione e le conseguenti polemiche sul matrimonio con Simone Coppi e adesso si gode l’amore vero con Daniele, trentanovenne palestrato che non ha paura a mostrarsi sui social. A dare l’annuncio del loro fidanzamento, in realtà, è stata la stessa Eliana Michelazzo poche settimane prima accettare l’invito a Live Non è La D’Urso, che andrà in onda questa sera su Canale 5. Daniele Bartolomeo è rimasto ammaliato da Eliana ed entrambi da quando fanno coppia fissa non fanno altro che condividere foto romantiche trascorrendo il loro tempo libero insieme. Qualcuno inizialmente aveva messo in dubbio l’esistenza di Daniele Bartolomeo, d’altra parte era stato proprio lo “scandalo Simone Coppi” a far finire la sua fidanzata Eliana nel tritacarne mediatico. Le ultime foto che ritraggono Daniele Bartolomeo ed Eliana Michelazzo insieme arrivano dalla Sardegna, dove hanno trascorso gran parte delle vacanze. Tra gli scatti più chiacchierati quello che li vede mano per mano. “Non servono parole… Basta poco per sentirsi sereni #attimi #cheriempionoilcuore #tu”, la didascalia scritta dalla Michelazzo.

Davide Bartolomeo, chi è il fidanzato di Eliana Michelazzo?

Chi è Davide Bartolomeo? A questa domanda, probabilmente, risponderà Eliana Michelazzo ai microfoni di Barbara D’Urso, nella puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Per avere informazioni su fidanzato della Michelazzo, tuttavia, può essere sufficiente sbirciare i social e i motori di ricerca. Al momento i profili di Davide Bartolomeo sono blindati, ma qualche informazione è comunque possibile carpirla ugualmente. La prima cosa della quale i fan si sono voluti assicurare, è l’esistenza del fidanzato di Eliana. La Michelazzo, infatti, era diventata a suo malgrado famosa per la “relazione inesistente” di Pamela Prati con Mark Caltagirone e del suo fidanzamento con Simone Coppi. Sicuramente Davide Bartolomeo sarà chiacchieratissimo in puntata e non è da escludere che Barbara D’Urso faccia un tentativo per averlo in trasmissione come ospite. Vedremo se l’attuale fidanzato di Eliana Michelazzo continuerà a mantenere una certa privacy o se invece deciderà di farsi vivo e di presentarsi al pubblico.

