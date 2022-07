Daniele De Martino, live neomelodico a Napoli/ Il medley da Bella bionda a…

Daniele De Martino arriva in ritardo al concerto gratis a Licola mare: il calore dei fan

Una delle stelle neomelodiche del momento può senza dubbio dirsi Daniele De Martino, che nelle ultime ore a cavallo tra il 9 e il 10 luglio 2022 ha registrato almeno tre appuntamenti live in giro per l’Italia. Il cantante di origini palermitane, classe 1995, dallo stile underground e ugola d’oro neomelodica era particolarmente atteso il 9 luglio, a Licola Mare, per un concerto gratis e aperto a tutti presso l piazza che accoglie il bar-pizzeria La Veronica sita a Giugliano in Campania. Non appena giunto sul luogo dello show, il giovane artista ha voluto scusarsi per il suo ritardo dovuto ai due impegni tenuti poco prima ad Avellino e Sarno nel giro delle ultime ore. La risposta dei fan è stata un’accoglienza molto sentita, un tripudio di cori a stadio per la special-guest.

Daniele De Martino, live neomelodico a Napoli/ "Ci emozioneremo insieme..."

All’impegno di Licola Mare Daniele De Martino è giunto all’alba del 10 luglio, dopo che i fan lo hanno atteso a lungo, per tutta la prima serata del 9 luglio e nella speranza di poter incrociare il suo sguardo e accaparrarsi un selfie e magari anche un suo autografo. L’artista, al cospetto de Il sussidiario.net, è riuscito a farsi perdonare il ritardo mandando in visibilio gli spettatori accorsi in piazza per lui con un medley di successi eseguito totally live e a colpi di vocalizzi d vero portento del neomelodico. Tra le esibizioni più apprezzate dal pubblico presente all’evento, quelle della ballad Non raccontargli mai, la middle-up tempo Bella bionda (canzone registrata con Francesco D’Aleo), l’up-tempo sull’amore libero e il poliamore, temi molto in voga quest’ultimi, Ho litigato con mia moglie che il cantante ha inciso con Gianni Celeste, Si cagnata (il featuring realizzato da De Martino con Tony Colombo) e non è mancato neanche il momento cover sulle note del cantante di Napoli più menzionato dell’ultimo anno e padre di LDA, Gigi D’Alessio.

Il messaggio del cantante neomelodico per i fan

Alle ore 02:00 del 10 luglio 2022, in un total-white look Daniele si è così scusato per essersi fatto attendere a lungo, promettendo: “Licola mare fino a ora tarda, ma loro mi aspettano, vi amo. Vi prometto che questo sarà solo l’inizio, parola mia”. Che il neomelodico dal magnetismo irresistibile e dalle origini palermitane possa fare a breve ritorno nella piazza che fa da confine tra Giugliano e Pozzuoli, a Licola Mare, in quel di Napoli? Certo è che con il suo concerto gratuito, Daniele De Martino, ha superato le aspettative degli inarrestabili fan, bambini inclusi, che lo hanno atteso a notte fonda, rivelandosi un artista no-stop sul palco partenopeo, esibendosi senza alcuna sosta tra una canzone e l’altra.













© RIPRODUZIONE RISERVATA