Daniele De Rossi, futuro da allenatore/ Lucci nuovo agente e corso a Coverciano…

Daniele De Rossi sta ponendo le basi per un futuro da allenatore. Dopo Gennaro Gattuso, Fabio Grosso e Andrea Pirlo potrebbe esserci un altro ex Campione del Mondo ad accomodarsi in panchina. Se questa sua scelta era già stata annunciata, con tanto di voci di un imminente passaggio alla Fiorentina, oggi arriva una notizia ufficiale. L’ex centrocampista della Roma infatti ha cambiato procuratore, affidandosi alla World Soccer Agency di Alessandro Lucci. A rivelarlo è stato proprio il procuratore che su Instagram ha sottolineato: “È un orgoglio per noi averti nella nostra famiglia, sarà un privilegio lavorare con te. Benvenuto a Daniele De Rossi”. Nel frattempo De Rossi ha anche iniziato il corso a Coverciano per prendere il tesserino da allenatore.

Daniele De Rossi, futuro da allenatore: sulle orme di papà

Daniele De Rossi studia da allenatore sulle orme di papà Alberto. Quest’ultimo dopo una lunga carriera da calciatore a livello decisamente inferiore al figlio ha iniziato la carriera da tecnico nel 1997. È così che da allora si è legato a doppia mandata con la Roma della quale da allora guida le giovanili. Daniele ha di sicuro un vantaggio, quello di un passato importante da calciatore e di un presente molto diverso da vent’anni fa quando era molto difficile pensare a un giocatore pronto ad allenare subito una squadra di Serie A, si veda Andrea Pirlo come esempio. D’altronde De Rossi le caratteristiche per allenare le ha dimostrate ampiamente in carriera quando si faceva sentire nel rettangolo verde di gioco dai suoi compagni.



