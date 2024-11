Daniele Doria fallisce l’esame con la maestra Celentano ad Amici 2024 per la seconda volta: è a rischio?

Dopo la sospensione della maglia di qualche giorno fa ad Amici 2024, la maestra Alessandra Celentano è tornata ad esaminare i suoi allievi Daniele e Chiara. Se la ballerina è riuscita a rispondere a tutte le domande posta dalla coach, riottenendo la maglia, Daniele Doria ha fallito ancora l’esame. Dovrà saltare ancora una volta prove e gare, ma avrà una nuova possibilità di superare l’esame nei prossimi giorni.

Il risultato è però una vera e propria tegola per Daniele, che crolla in lacrime per la brutta figura fatta con la maestra. Celentano, successivamente, lo chiama in sala prove per un confronto. “Ci ho messo tutto me stesso, mi sono messo tutta la settimana ma non mi entra nella testa.” ha spiegato Daniele in lacrime.

Ancora maglia sospesa per Daniele ad Amici 2024 ma c’è un’ultima chance

Il ballerino si è dunque scusato con la maestra per la figuraccia fatta e per il comportamento avuto dopo il primo esame andato male: “Mi dispiace da morire anche per la reazione che ho avuto, ma è stata dovuta ad una scarica di emozione, non per mancare di rispetto a lei, anzi, perché ho fatto anche una figuraccia. Io sono dispiaciuto da morire e deluso da me. Ci ho messo impegno, buona volontà, ma alcune cose le ho capite altre non mi entrano in testa.” ha aggiunto. La maestra gli ha però consigliato di cambiare metodo di studio e impegnarsi almeno due ore al giorno per portare a termine tutto il programma con successo: “La tua non è una problematica di memoria, perché tu le coreografie le memorizzi in pochissimo tempo. È un problema di metodo. Quindi torna a studiare e poi rifaremo l’esame, stai tranquillo!”