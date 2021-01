Daniele, fidanzato Enrica Pintore/ “Siamo cresciuti insieme”, quasi 15 anni di storia

Enrica Pintore, protagonista de “Il Paradiso delle Signore” nei panni di Clelia Calligaris, è fidanzata da molto anni con Daniele, agente di viaggi. “Sono fidanzatissima da 13 anni. Il mio ragazzo non fa parte del mondo dello spettacolo: siamo cresciuti insieme”, ha detto tempo fa l’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni. In un’altra intervista al settimanale “Mio”, Enrica Pintore aveva ribadito la solidità del rapporto con il fidanzato: “Tra noi va tutto bene. Conviviamo e non credo che il matrimonio possa cambiare molto del nostro rapporto. Un figlio, però, è nei nostri progetti”. Nel 2019, in occasione del compleanno del compagno, Enrica Pintore gli ha dedicato un romantico messaggio su Instagram: “Auguri all’uomo che mi ha conquistato 13 anni fa facendo del mio spirito una sorgente di forza e del mio cuore un assoluto soufflé di cioccolato. Auguri Moro”.

Daniele, fidanzato Enrica Pintore: da quasi 15 anni insieme

Se nella fiction Clelia Calligaris vive un amore contratto, Enica Pintore ha trovato l’uomo della sua vita: “Nonostante nella vita le storie d’amore possano avere degli alti e bassi mi sono sempre chiesta se valeva la pena cambiare. E la mia risposta è stata no. Quando trovi l’uomo perfetto te ne accorgi”, ha detto l’attrice a Gp Magazine. Daniele, proprietario di un’agenzia di viaggi, appare spesso nelle foto pubblicate dall’attrice sui social. Enrica ha rivelato che spesso giocano a tennis insieme e che per il momento non progettano le nozze: “Abbiamo fatto ultimante tanta indigestione di matrimoni e ci siamo stancati. Probabilmente quando ci sarà faremo un bel viaggio. Alla fine credo che con la convivenza uno già si accorga se riesce a sopportare i difetti dell’altra persona”.



