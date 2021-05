Daniele Liotti/ “Matrimonio con Cristina D’Alberto? Voglio vederla vestita di bianco”

Daniele Liotti è il protagonista della nuova puntata de I Soliti Ignoti che, dopo la pausa di ieri 19 maggio per dare spazio alla Coppa Italia, torna in onda regolarmente su Rai 1. L’affascinante attore della fiction A un passo dal cielo, che torna in onda questa sera con l’ultima puntata, è da anni fidanzato con la bellissima Cristina D’Alberto, attrice, ex modella e ballerina. I due hanno anche una figlia, Greta, nata il 15 settembre 2017, ma non sono sposati, evento che potrebbe però essere celebrato a breve. In realtà l’attore ha più volte rivelato di non credere nel matrimonio e, per questo, di non volersi sposare. Negli ultimi tempi, proprio grazie alla compagna Cristina, pare però abbia cambiato idea. Almeno è questo che traspare da quanto dichiarato in un’intervista concessa a Vanity Fair non molto tempo fa.

Daniele Liotti/ "Un passo dal cielo in questo momento è un regalo per il pubblico"

Daniele Liotti e il matrimonio con la fidanzata Cristina: “Un punto d’arrivo”

“Ci ho più volte pensato. – ha ammesso Daniele Liotti nel corso dell’intervista – Il matrimonio l’ho sempre visto come un punto di arrivo. Immagino una coppia che sta insieme a lungo senza sposarsi e magari dopo trent’anni si dice: ‘Lo facciamo?’” L’attore ha perciò concluso: “Quella per me è una coppia che ha vinto. Però ho anche una gran voglia di vedere Cristina vestita di bianco. Sarebbe bellissimo per lei e per i miei occhi. Quindi non so quanto aspetteremo”.

