Daniele Luttazzi Vs Fabio Fazio/ “Su 2 milioni di spettatori, incassa 1 euro per uno”

Daniele Luttazzi torna alla carica contro Fabio Fazio. Lo fa ancora una volta attraverso le colonne de Il Fatto Quotidiano dove attacca il conduttore di Che tempo che fa sempre per i suoi compensi stellari. Il costo per puntata è “meno della metà della media dei programmi di intrattenimento del servizio pubblico”, aveva replicato Fazio attraverso la Corte dei conti ai primi attacchi di Luttazzi che ha perciò deciso di approfondire la questione con una vera e propria analisi. “Propongo il rapporto compenso/spettatori. Chiamiamolo ”indice Luttazzi”(iL).” ha scritto. “Fabiofazio prende circa 2 milioni di euro l’anno. Su Rai2, il programma è visto da 2 milioni di spettatori. Fabiofazio quindi prende circa 1 euro a spettatore (iL = 1). Su Rai1 faceva circa 3 milioni e mezzo di spettatori, quindi prendeva circa 0,5 euro a spettatore (iL = 0,5). Se Amadeus prende 1 milione l’anno per condurre I soliti ignoti, con una media di 5 milioni di spettatori, il suo iL è 0,2.”

Daniele Luttazzi attacca Fabio Fazio: replica in arrivo?

L’analisi di Daniele Luttazzi, già abbastanza chiara fino a questo punto, continua. Il conduttore dello storico Satyricon infatti scrive: “Il dato, calcolabile anche sull’audience di ogni puntata, permette un giudizio sul compenso (cioè sui rapporti di forza), ed è indipendente da quanto incassa il programma con la pubblicità, fattore influenzato innanzitutto dalla rete e dallo slot (lo dimostra proprio Fabiofazio, che a Rai2 ha uno share inferiore a quello che aveva su Rai1) (quindi fa incassare pure meno).” Un’analisi piuttosto approfondita che richiama l’attenzione del diretto interessato. Fabio Fazio replicherà anche stavolta?



