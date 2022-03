Daniele Pompili, ex fidanzato Floriana Secondi/ “E’ un immaturo racconta chiacchiere”

Diverso tempo fa Floriana Secondi fu pizzicata dai paparazzi con Daniele Pompili. Quest’ultimo è un imprenditore calabrese a cui l’ex concorrente del Grande Fratello è stata legata dal 2013 al 2014. Dopo tre anni dalla fine della loro relazione però i due furono pizzicati nuovamente mentre si scambiavano effusioni a bordo piscina. A fotografare la coppietta fu il settimanale Spy nel 2017. Il servizio, scattato durante una vacanza relax alle terme mostrava Floriana e Daniele scambiarsi coccole e carezze. Prima lui le bacia il ventre, poi le massaggia le spalle e infine scatta il bacio sulla bocca. La coppia sembrava pronta ad un nuovo inizio. Tuttavia anche questo loro secondo tentativo ebbe vita breve. I due si lasciarano dopo poco tempo e la showgirl, successivamente, iniziò una relazione con Angelo.

Angelo e Floriana Secondi stanno insieme?/ "E' una persona che conosco da 18 anni"

Floriana Secondi, lo sfogo dopo la rottura con Daniele Pompili

Nel 2014 Floriana Secondi e Daniele Pompili si divisero, per la prima volta. In quell’occasione la separazione non fu indolore. L’ex concorrente e vincitrice del Grande Fratello 3 nei mesi successivi spese parole piuttosto dure nei confronti dell’ex: “Daniele è un immaturo. Pensa solo al lavoro, è a caccia di popolarità. Lo odio. E me so’ stufata delle chiacchiere che racconta ai giornali su di noi”, aveva spiegato la donna, che aveva alle spalle già un divorzio. Prima, infatti, Floriana Secondi era sposata con Mirko Fantini (da cui ha avuto il figlio Domiziano). Ora per la showgirl c’è invece Angelo. Lui è un architetto di cui non si conosce molto. Tuttavia, la coppia si è conosciuta ben 18 anni fa, anche se si sono fidanzati molto dopo.

