Danilo Aquino presto papà/ “Giada è al nono mese. La bimba si chiamerà Siria!”

Tra gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5 ritroviamo uno dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello: Danilo Aquino. Nella vita del romano c’è una grande novità: lui sta per diventare papà. Lei, Giada Giuliani, è al nono mese di gravidanza e a breve metterà al mondo il loro primo figlio che è una bambina. Barbara D’Urso chiede allora se la sua Giada sia innamorata e lui replica: “Penso che come mi ama lei non mi ama nessuna. Ci vuole coraggio a stare con me!” Poi la conduttrice indaga sul nome della bambina e Danilo annuncia: “Lei si chiamerà Siria!” Manca pochissimo alla nascita della piccola, prevista dunque per questo mese. La gravidanza d’altronde è stata annunciata alcuni mesi fa, a giugno, con un romantico messaggio pubblicato su Instagram.

Danilo Aquino papà: “La piccola si chiamerà Siria!”

In questo, Danilo Aquino aveva scritto: “Ho sbagliato molte volte nella vita ma ho fatto anche cose giuste… e sceglierti è stata la cosa più giusta che potessi fare…. discutiamo, mi fai incazzare, ma rimane il fatto che risceglierei te altri milioni di volte… contro tutto e tutti!!! – e aveva infine aggiunto – Auguri mammina del mio sarai una mamma meravigliosa…. e ti auguro tanta felicità!!!” Giada Giuliani, la sua compagna, è la ragazza di cui aveva già parlato nel corso dell’avventura al Grande Fratello. Lei è infatti la famosa cassiera della quale si era infatuato. Oggi non solo è la sua compagna ma presto sarà la mamma si sua figlia, la piccola Siria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA