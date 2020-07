Danilo Nannini e Giovanna Cellesi, padre e madre Gianna Nannini/ Il forte legame con mamma…

In arte…Gianna Nannini, lo speciale di Rai Tre curato da Pino Strabioli e dedicato alla rocker toscana in onda oggi, giovedì 16 luglio in prima serata, non poteva prescindere dal dedicare un approfondimento alle figure di Danilo Nannini e Giovanna Cellesi, rispettivamente padre e madre della cantante. Si può dire, giocando col titolo del programma andato in onda per la prima volta nel dicembre 2019, che Gianna Nannini sia di fatto una figlia d’arte. Il padre Danilo Nannini era infatti un noto industriale dolciario. Per diversi anni egli è stato presidente della squadra di calcio del Siena e in più occasioni ha ricoperto il ruolo di Priore della Contrada della Civetta: per dirla con le parole del Regolamento del Palio di Siena, “l’Amministrazione Comunale riconosce nel Priore il Capo ed il legittimo rappresentante della Contrada”. Non solo in occasione dell’iconica corsa sul tufo, ma per tutto l’anno.

DANILO NANNINI E GIOVANNA CELLESI, PADRE E MADRE GIANNA NANNINI

Il papà di Gianna Nannini era diventato famoso in città lavorando come pasticciere nel primo locale di questo tipo aperto a Siena dal babbo, Guido. Alla presidenza della squadra di calcio bianconera Danilo Nannini è rimasto per 18 anni: il coronamento di un legame irrobustito anche da una sua militanza nel club come calciatore. Da imprenditore, dopo il successo derivato dall’aver diffuso sul mercato internazionale il suo prodotto principale, ovvero il panforte, venne travolto da un fallimento con accuse di bancarotta fraudolenta. In merito al Palio, non ebbe mai la fortuna di vedere la sua contrada trionfare negli anni in cui ricoprì il ruolo di capitano. Danilo Nannini è morto nel 2007 a 86 anni. Anche la mamma di Gianna Nannini, Giovanna Cellesi, è morta da qualche anno: precisamente nel 2014 all’età di 91 anni. Legatissima a lei, qualche tempo fa, ricordandone la scomparsa da Mara Venier, non è riuscita a nascondere la commozione.



