Dardust, chi è?/ Il produttore è il vero vincitore di Sanremo 2021

Chi è Dardust il produttore “vincitore” di Sanremo 2021

Dardust sarà tra gli ospiti della serata finale del Festival di Sanremo 2021, in onda sabato 6 marzo su Rai 1. Il produttore e compositore Dario Faini, alias Dardust, si esibirà sul palco insieme a una rappresentanza della storica Quintana di Ascoli, sua città natale. È stato il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ad annunciare la sua presenza all’Ariston: “Sabato sera durante la finale, sul palco dell’Ariston ci sarà una bellissima sorpresa per la nostra città! In bocca al lupo Dario!”, ha scritto sui social. Dopo aver vinto il Festival 2019 con il brano “Soldi” scritto per Mahmood, quest’anno Dardust è in gara con ben cinque canzoni: “Voce” di Madame, “La genesi del tuo colore” di Irama, “Amare” de La Rappresentante di Lista, “Glicine” di Noemi e “Quando trovo te” di Francesco Renga. I primi tre firmati con il nome d’arte, Dardust, gli altri due con il nome di battesimo Dario Faini.

Dardust: c’è lui dietro al successo di tanti artisti italiani

In questi anni Dardust ha collaborato con tantissimi artisti del panorama musicale italiano. La prima collaborazione risale al 2007, scrivendo assieme a Irene Grandi il brano “Le tue parole”. Nel 2010 ha scritto e composto con Antonio Galbiati “Il mondo in un secondo” per Alessandra Amoroso, e con Roberto Casalino la musica del singolo “Con le nuvole” per Emma Marrone. L’anno successivo lavora ancora con Gabati per il brano “Nelle mie favole” di Diana Del Bufalo. Nel 2012 ha collaborato con Francesco Renga per i brani “La tua bellezza” (presentato al Festival di Sanremo) e “Senza sorridere”, inseriti nel disco “Fermoimmagine”. Successivamente ha collaborato anche con Annalisa, Chiara Galiazza, nuovamente con Emma Marrone e con Marco Mengoni. Dal 2014 ha adottato lo pseudonimo Dardust, un omaggio al personaggio Ziggy Stardust di David Bowie e un tributo al duo Dust Brothers, divenuto celebre con il nome The Chemical Brothers.



