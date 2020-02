Dario Argento, padre Asia Argento/ “È stata dura per lei. Ha sbagliato tanto ma…”

Dario Argento è il noto padre di Asia Argento, concorrente di Pechino Express 2020 in coppia con Vera Gemma nel duo de “le figlie d’arte”. Il regista, considerato il maestro del brivido più celebre di tutti i tempi, è pronto a dirigere la figlia in un nuovo film dal titolo “Occhiali neri” come ha rivelato in anteprima alla stampa: “In primavera girerò un nuovo film. Il titolo è Occhiali Neri, la protagonista sarà Asia Argento. Il film è ambientato a Roma e nella campagna romana che è aspra, rozza, rocciosa. La maggior parte della storia si svolgerà di notte”. Non è la prima collaborazione tra padre e figlia, visto che in passato hanno lavorato diverse volte insieme come ha raccontato lo stesso regista al Corriere: “Ho girato cinque film con lei, l’ho vista crescere anche davanti alla macchina da presa, da ragazzina a adolescente, donna, lei è cambiata e io l’ho raccontata nei suoi cambiamenti, nel suo progredire anche come attrice”. Recentemente ha anche parlato della sua passione per l’horror.

Dario Argento e il rapporto con Asia Argento: “ci scambiano molte idee”

Un rapporto intenso quello tra Dario Argento e la figlia Asia Argento vissuto molto anche sul set cinematografico. Il regista dell’horror, infatti, parlando proprio della figlia ha dichiarato al Corriere della Sera: “Ci scambiano molte idee, ci capiamo, parliamo molto, ha frequentato i miei set fin da piccolissima, conosce il mio modo di raccontare. Mi piace la sera dopo aver girato stare con lei, mangiare insieme, a cena immaginare le scene, i suoi consigli sono interessanti, lei ha fantasia molto libera, molto vivace”. Un rapporto che è stato ancora più forte durante un difficile momento della vita di Asia Argento legato al #metoo e alla bufera Weinstein. “È stato un anno pesante per me e Asia, ne ho passate di ogni colore” – aveva raccontato a Vieni da Me di Caterina Balivo – “per lei ci sono state vicende che tutti sanno tra cui i fidanzamenti, ma quando uno ama lo fa e basta. Asia non ascolta i genitori e i consigli: intervenivo, ma blandamente”. Le parole del regista riguardavano anche il flirt che la figlia ha avuto con Fabrizio Corona: “Una volta ci ho parlato al telefono, ma niente di che. Poi si sono lasciati subito, quindi è stato molto rumore per nulla. Asia ha un carattere ribelle, volitivo, assomiglia un po’ a me quando ha questa forza e voglia di fare e imporsi. Ha sbagliato tanto, io non giudico, ma lascio agire”.

