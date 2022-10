Dario Buzzolan/ Ecco chi è il fidanzato di Luisella Costamagna, autore tv e…

Dario Buzzolan, l’amore per la cultura e per la ‘sua’ Luisella Costamagna. Il figlio Davide il capolavoro più grande

Dario Buzzolan è il compagno della giornalista Luisella Costamagna, impegnata da qualche settimana a questa parte nel programma tv Ballando con le Stelle. Cosa sappiamo della sua dolce metà? Innanzitutto che ha cinquantacinque anni e che lavora anche lui nel settore editoriale e della televisione. Con la famosa giornalista è diventato genitore di Davide, unico figlio della coppia.

Per quanto riguarda il lavoro, Dario Buzzolan ha pubblicato diversi romanzi nel corso degli ultimi anni, tra cui Dall’altra parte degli occhi, vincitore del Premio Calvino 1998, Non dimenticarti di respirare, I nostri occhi sporchi di terra, finalista al Premio Strega 2009, La vita degna, Perché non sanno e Following the Equator di Mark Twain.

Dario Buzzolan, un lungo percorso professionale tra stampa, tv, cinema e teatro

Libri e romanzi, ma non solo. Dario Buzzolan è stato autore di diversi testi teatrali ma anche un importante critico cinematografico per la carta stampata e per la TV. Ha inoltre collaborato con diversi periodici, tra cui La Repubblica e Linus. Nel 2004 e 2005, invece, è stato coautore e conduttore del programma Anni luce in onda su LA7. In seguito ha poi ideato e lavorato a numerosi altri programmi televisivi di successo, tra cui Le parole della settimana del giornalista Massimo Gramellini, M di Michele Santoro, Cartabianca di Bianca Berlinguer.

