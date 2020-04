Dario Massa, Cime di Ciao Darwin 8/ A Pupa e Il Secchione scontri con Stella Manente

Dario Massa, ex concorrente de La Pupa e il Secchione, protagonista della replica di Ciao Darwin 8. Il classe 1993 era già nell’orbita Mediaset prima di approdare nella trasmissione di Paolo Ruffini. Il napoletano, che questa sera troviamo nella squadra delle Cime, coltiva un sogno fin da quando era bambino: diventare game designer professionista. E a quanto pare sembra che stia realizzando il suo obiettivo. Non solo: Dario Massa è riuscito a collezionare diverse presenze in televisione, un ambiente che a quanto pare non disdegna affatto. A La Pupa e il Secchione si è messo in mostra soprattutto per la litigata con Stella Manente, definita “stupida”. “Ci tengo a specificare che forse ho sbagliato ad usare quella parola. “Stupida” in italiano ha sia l’eccezione di polo opposto della parola intelligente che è quello che volevo usare io, sia è vista come un insulto generico per antipatia. Forse avrei dovuto usare una parola come “tonta” o “sciocca” che è meno fraintendibile“, aveva dichiarato durante l’intervista realizzata dalla redazione superguidatv.it. Stasera lo rivediamo all’opera nella replica di Ciao Darwin, dove sfida la squadra delle Rape. Anche qui, come accaduto a La Pupa e il Secchione, le gag non mancano. Puntata divertentissima con Dario Massa tra i protagonisti…



© RIPRODUZIONE RISERVATA