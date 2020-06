David Fedi/ Che fine ha fatto Zeb? 12 anni fa la scomparsa dell’artista

Pubblicità

12 anni senza David Fedi, l’artista di Livorno che ha fatto perdere le sue tracce in modo misterioso. Conosciuto come Zeb per via della sua arte, l’uomo è stato al centro di diversi approfondimenti da parte di siti e programmi di cronaca. Qualcuno ha ipotizzato subito il suicidio, anche se in mancanza di ritrovamento di cadavere. Altri invece hanno parlato di un’improbabile fuga all’estero, ma non è chiaro il motivo che avrebbe spinto Fedi a superare i confini italiani. La vita di Zeb di certo non era stata semplice: aveva perso il padre a 5 anni e viene tenuto a distanza anche dalla madre e dalla sorella, rinchiuse nel loro dolore. David è cresciuto cupo e solitario, poi è diventato un ribelle e negli anni Ottanta ha iniziato a tappezzare Livorno di scritte ciniche e pungenti. Dieci anni più tardi però, ricorda il sito Artuu, David inizia a farsi conoscere e apprezzare come artista su tela. Ed è proprio in questo momento che in lui sarebbe iniziata una sorta di lotta intestina: da un lato la necessità di Zeb di emergere e avere successo, dall’altra quella di David di rimanere puro e continuare la sua lotta contro la società.

David Fedi, colpi di scena e ombre

La scomparsa di David Fedi non è stata priva di colpi di scena e ombre. Nel 2008 infatti la sua macchina viene ritrovata nei pressi del ponte di Calignana sull’Aurelia, mentre la Polizia ha appena iniziato la sua ricerca. Il ritrovamento spinge le forze dell’ordine a cercare fra le acque, si pensa ad un suicidio. L’assenza di un corpo però spinge a credere che si tratti di una messinscena, del tutto verosimile se si pensa alla personalità di David. La madre e la sorella dell’artista però fanno presto una scoperta inquietante: nel suo appartamento vengono ritrovate due pistole all’interno di un borsone. Alcuni amici di Zeb, ricorda il sito Artuu, parlano di giri loschi e personaggi poco raccomandabili che negli ultimi tempi avrebbero circondato David. Altre testimonianze però mettono in luce un particolare diverso: Zeb era solito chiedere a ballerine e prostitute il perchè della loro scelta di lavorare per strada. Si pensa che il suo intento fosse scrivere un libro. Oggi, lunedì 2 giugno 2020, il caso di David Fedi verrà trattato nella puntata Scomparsi di Tv8. Un mistero mai risolto e che riguarda anche il mondo della prostituzione. Si pensa infatti che l’artista abbia pestato il piede a un potente livornese, un mafioso connesso anche con lo spaccio. Zeb infatti stava svolgendo un’inchiesta sulla criminalità organizzata della regione, aveva raccolto racconti e dati in un manoscritto ritrovato nella sua abitazione. Secondo gli amici, pochi giorni prima della scomparsa era agitato e preoccupato.



