David Furnish, marito Elton John/ Quella volta che il sir stava per sposare una donna

David Furnish non è il primo grande amore del marito Elton John. Prima che il Sir della musica si dichiarasse gay pubblicamente, ha avuto relazioni importanti sia con uomini sia con donne. Alla fine degli anni sessanta, il cantante era legato alla segretaria Linda Woodrow, con cui aveva pianificato persino le nozze. “Eravamo a un mese di distanza dal matrimonio quando mi ha detto che si era spento tutto”, ha dichiarato lei al Daily Mirror tempo fa. Dal ’93 ad oggi però Elton John è legato al marito David, di quasi vent’anni più giovane e con cui ha creato una famiglia felice assieme ai figli Zachary Jackson Levon Furnish-John (2010) ed Elijah Joseph Daniel Furnish-John (2013). Oggi, martedì 28 aprile 2020, Elton John sarà uno degli ospiti che vedremo a Un giorno nuovo – Andrea Bocelli, il concerto evento che verrà trasmesso nel prime-time di Rai 1. Una vita semplice quella creata dai due consorti, con ovviamente al centro la musica. “Stasera mi siedo con David e i ragazzi per guardare One World: Together at Home, una manifestazione globale per supportare Who nella lotta contro il Covid-19”, ha scritto di recente il cantante su Instagram. In allegato, una foto del dietro le quinte in cui sorride al fianco del marito. Clicca qui per guardare la foto di David Furnish ed Elton John.

David Furnish, marito Elton John: una delle coppie più longeve dello spettacolo

Oltre 25 anni d’amore per David Furnish e suo marito Elton John, una delle coppie più longeve dello spettacolo mondiale. Il segreto della loro relazione? A quanto pare lo spirito romantico che valorizzano ancora oggi. “Ogni sabato ci scambiamo un biglietto, perché ci siamo incontrati per la prima volta di sabato”, ha dichiarato Furnish a 6LACK’s East Atlanta Love Letter qualche tempo fa, “così lo scriviamo e lo mettiamo vicino al letto. Scriviamo ‘buon anniversario’ e poi ricapitoliamo la settimana appena passata e facciamo previsioni su quella che deve iniziare”. Nonostante gli impegni del cantante, la coppia continua ad onorare questo piccolo/grande gesto anche se lontani. Se Elton si trova all’estero, i due optano per un corriere oppure per un messaggio via fax. “Non è mai una mail, né un testo scritto al computer“, ha precisato David, “ci piace vedere la nostra grafia sul foglio, e il fatto che lo facciamo ogni settimana per noi è una cosa molto forte“. Ogni biglietto poi viene gelosamente custodito in una cassaforte. I due si sono conosciuti nel ’93 e da allora non sembra cambiato nulla. Un vero colpo di fulmine per entrambi, come ha dichiarato l’artista londinese tempo addietro, anche se hanno dovuto attendere il 2014 e la liberalizzazione dei matrimoni gay nel Regno Unito per procedere verso le nozze.

