DAVID ROSSI, MISTERO ULTIMA TELEFONATA/ “Non risulta risposta del pm”: cosa non torna

Prima di Natale riprenderanno i lavori della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione di Mps caduto dalla finestra del suo ufficio al terzo piano di Palazzo Salimbeni a Siena, la sera del 6 marzo 2013.

Dopo le clamorose rivelazioni del colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco, che in pratica accusa il pm Nastasi (uno dei tre magistrati che stavano indagando sul fallimento della banca di Siena) di aver risposto alla telefonata compiuta dalla deputata Daniela Santanché, amica personale di Rossi, ora un nuovo capitolo che potrebbe di nuovo cambiare le “carte in tavola” sulla triste fine del manager considerato suicida per le prime due inchieste sula sua morte. Scrive il “Corriere della Sera” citando gli atti già depositati dalle prime due inchieste (archiviate) dalla Procura di Siena: la sera in cui morì David Rossi, nessuno rispose al suo telefono. L’iPhone 5 del manager venne ritrovato sulla scrivania del suo ufficio la sera del 6 marzo di 8 anni fa, quando gli investigatori entrarono dopo il ritrovamento del corpo nel vicolo Monte Pio: alle 19.43 le telecamere hanno ripreso lo schianto a terra da tre piani, prima vi sono una serie di chiamate perse ma al momento nessuna risulta “risposta”.

«L’ultima telefonata fatta risulta quella alle 19.02 alla moglie Antonella Tognazzi e dura otto secondi. Da quel momento l’iPhone continua a squillare ma registra solo telefonate perse, compresa quella di Daniela Santanchè, amica di vecchia data di David che chiama alle 21.59, quando nell’ufficio è in corso il sopralluogo dei tre pm Nicola Marini, di turno quel giorno, Aldo Natalini e Antonino Nastasi, che stavano indagando sul Monte dei Paschi», si legge nel resoconto fatto oggi dal “Corriere della Sera”, cercando di ricostruire quanto avvenuto in quei minuti drammatici. Nel tabulato di Fastweb – depositato come tutti gli altri negli atti delle prime inchieste sulla morte di David Rossi – emerge come la telefonata della deputata oggi FdI sia di 38 secondi, ma con dicitura nella chiamata “libero-non risponde”. Ciò però cozza con quanto sostenuto sia da Aglieco che dalla stessa Santanché nella recente intervista: il colonnello dell’Arma davanti alla commissione parlamentare ha spiegato che il pm Nastasi avrebbe risposto a quella telefonata, mentre la parlamentare a distanza di 8 anni ricorda che forse alla sua chiamata qualcuno rispose ma stette in silenzio. I misteri non finiscono qui: alle 20.16 dai tabulati risulta una telefonata di tre secondi di Carolina Orlandi, la figlia della moglie di Rossi; quella chiamata però non si trova nel registro chiamate dello smartphone. «La chiamata al numero misterioso 4099099 non emerge dai tabulati. Secondo i tecnici della Tim quel numero è una deviazione di chiamata nel momento in cui c’è un credito esaurito. Stessa cosa che potrebbe essere accaduta alla telefonata delle 22.18 di un giornalista della durata di 14 secondi», riporta ancora il CorSera. La dirigente Tim sentita dalla Procura, Laura Bidignetti, ha già escluso che quel numero sia stato digitato dall’iPhone di Rossi, «È solo un errore di rappresentazione dell’evento e Tim all’epoca ha dato una comunicazione sbagliata».

