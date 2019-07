David Sassoli, chi è?/ Candidato a presidente del Parlamento Europeo: oggi si vota

David Sassoli è il candidato al ruolo di presidente del parlamento europeo del gruppo dei Socialisti & Democratici. Il 63enne con un lungo passato come giornalista Rai, è a Bruxelles dal 2009, come esponente del Partito Democratico, ed è stato poi rieletto nel 2014 e nel 2019. Come sottolineato dai colleghi de IlSole24Ore.it, nell’ultima legislatura ha ricoperto per i due mandati previsti di due anni e mezzo ognuno, la carica di vicepresidente dell’Eurocamera. Sassoli dovrà scontrarsi con Ska Keller, candidato dei Verdi, Jan Zahradil dei Conservatori e Riformisti, e infine Sira Rego per la Sinistra Gue. In base a quanto stabilito dalla procedura dell’Unione Europea per divenire numero uno del parlamento bisogna ottenere una maggioranza assoluta dei voti nelle prime tre votazioni, leggasi il 50% dei deputati più uno, pari a 376 su un totale di 751.

DAVID SASSOLI: CANDIDATO AL RUOLO DI PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Con la quarta elezione, invece, si scontrano i soli due candidati che hanno ottenuto più preferenze, e chi ottiene una semplice maggioranza ottiene il mandato. Sassoli, oltre ai 154 europarlamenti dei Socialisti & Democratici, dovrebbe ottenere anche il sostegno dei 182 del Partito popolare europeo, di conseguenza fanno un totale di 336 voti a favore. Una nomina, quella di Sassoli, che soddisferebbe l’Italia, dopo una legislatura in cui ha visto Mario Draghi, Federica Mogherini e Antonio Tajani ricoprire cariche di assoluto prestigio a livello europeo. Come ricorda IlSole24Ore.it, l’Italia punta anche ad un posto nel board della banca centrale, nonché a quello di vicepresidente della commissione europea. «Avremo il portafoglio più strategico nell’interesse dei cittadini italiani: la concorrenza – le parole del premier Giuseppe Conte – c’è un accordo di massima con i vicepremier, che ho sentito, e mi sembra che tutti siamo d’accordo che nella designazione la magna pars l’avrà la Lega, alla luce del risultato delle europee. Naturalmente concorderemo la figura più idonea».

