David Scarantino Vs Cristina Incorvaia?/ “Chi sparla rosica per…” (Uomini e donne)

La piccola tregua forse è finita e presto David Scarantino e Cristina Incorvaia potrebbero regalarci in un altro memorabile teatrino a colpi di trash e di accuse. Nei giorni scorsi l’ex coppia di Uomini e donne ha aperto un vaso di Pandora che forse è rimasto in sospeso e che, da un momento all’altro, potrebbe tornare a far uscire ancora rancore e recriminazioni. In particolare, proprio in questi giorni David Scarantino ha lanciato il suo messaggio social al grido di: “Parli male di me, ma parli ancora di me. Sai come si intitola tutto ciò? Ossessione. Sono soddisfazioni queste”. Non è stato difficile capire subito che le sue parole erano legate a Cristina Incorvaia ed è così che la dama ha preso la palla al balzo rispondendo a tono: “Se vuoi essere al centro dell’attenzione devi essere un talento, altrimenti sei un pagliaccio”.

DAVID SCARANTINO DI NUOVO CONTRO CRISTINA INCORVAIA?

La diatriba non si è conclusa qua visto che in molti hanno poi ricalcato la mano lasciando intendere che David Scarantino sia in realtà un egoista e narcisista che non è in grado di stare con una donna. Inutile dire che la dama non si è tirata indietro lasciando intendere che lui l’abbia addirittura tradita con un’altra ex protagonista del trono over di Uomini e donne, accuse che lui ha rimandato al mittente. E adesso? La tregua potrebbe essere finita visto che lui stesso, rispondendo ad alcuni commenti dei fan, ha scritto: “Ricorda.. chi Sparla e’ perche’ di fondo rosica per qualcosa”. Cristina risponderà all’ennesima provocazione o lascerà correre dopo l’ultimo show natalizio? Lo scopriremo solo nella sua prossima storia o magari proprio a Uomini e donne, saranno ospiti in studio nella nuova registrazione?

