Davide Astori, fidanzato Francesca Fioretti/ “Volevamo un altro figlio ma poi..”

Non ha mai smesso di battersi Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, affinché chi di dovere andasse più a fondo nella vicenda della scomparsa del difensore della Fiorentina che ha stravolto le vite di tutti, tra amici e conoscenti, ma in primis la sua, dal momento che con Astori Francesca condivideva anche una figlia, Vittoria. Oggi Vittoria ha 5 anni, ma aveva già capito da tempo che non avrebbe più rivisto suo padre. Francesca sostiene che questo lutto si sarebbe potuto evitare, se solo i medici avessero diagnosticato subito la malattia di Davide, una cardiomiopatia aritmogena silente, disfunzione genetica che ha fatto sì che il suo cuore rallentasse fino a fermarsi del tutto il 4 marzo 2018, giorno in cui avrebbe dovuto giocare una partita di Serie A contro l’Udinese. Sono passati tre anni dalla notizia della morte arrivata come un fulmine a ciel sereno (per tutti ma soprattutto per gli affetti più cari di Davide, tra cui appunto Francesca e sua figlia Vittoria), ma il caso di Davide rimane ancor oggi fumoso. Francesca chiede a gran voce giustizia, per lei e per quanti hanno conosciuto e amato Davide, un ragazzo vitale che fino a quel momento, apparentemente, non aveva mai manifestato particolari disagi.

Davide Astori e Francesca Fioretti amavano stare insieme, amavano viaggiare e per anni si sono tenuti per mano pronti a fare grandi cose fino a quando non è arrivata la notizia sconvolgente e scioccante per tutti, specie per la sua famiglia. Oggi Francesca Fioretti sarà ospite a Verissimo e racconterà per la prima volta il suo dramma ma anche i sogni che sono rimasti nel cassetto come quello di sposarsi e avere altri figli e a Diva e Donna aveva già rivelato: “Ho voluto da sempre essere la madre dei suoi figli, per esserlo avrei rivisto l’ordine delle mie priorità, non c’era nulla che potesse vincere sull’importanza di ciò che eravamo, di ciò che da noi sarebbe potuto nascere”.

