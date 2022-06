Davide Devenuto e Diego, compagno e figlio Serena Rossi/ Le nozze annunciate e poi…

Davide Devenuto e Serena Rossi, colpo di fulmine sul set

Davide Devenuto e Diego sono il compagno e il figlio di Serena Rossi. L’attrice partenopea vive un’appagante relazione con il collega, incontrato sul set per la prima volta nel 2008. Otto anni dopo i due hanno messo al mondo il piccolo Diego e oggi sono una famiglia felice e molto unita. Come dicevamo, Serena e Diego si sono conosciuti sul set: lavoravano entrambi alla fiction Un Posto Al Sole, dove hanno interpretato i personaggi di Carmen Catalano ed Andrea Pergolesi. Nonostante la differenza di età, i due non si sono fatti problemi di alcun tipo. Si sono vissuti completamente e hanno superato momenti difficili, mettendoli alle spalle con grande spirito e con il desiderio di costruire una famiglia solida.

Davide Devenuto e Serena Rossi non sono ancora sposati e non sentono l’esigenza di salire all’altare, nonostante le tanti voci in merito che si erano susseguite non troppo tempo fa. A precisare i progetti di coppia ci ha pensato la stessa attrice napoletana, spiegando che “il matrimonio non è mai stato nei nostri progetti, siamo una coppia da 12 anni, abbiamo comprato casa e avuto un bambino, le nozze non aggiungerebbero altro“. Sulla proposta di matrimonio avanzata da Davide durante la puntata di Domenica In, la coppia ha spiegato che non era altro che una dinamica televisiva: “Noi ci siamo ritrovati quella volta in mezzo a questo gioco con Zia Mara. Non era niente di previsto, Davide non sapeva niente. Quando Mara mi ha passato il telefono e ho tolto il viva voce, gli ho chiesto ‘Ma veramente?’, e lui mi ha risposto ‘Ma che sta succedendo?’.

