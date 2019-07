Davide Devenuto, fidanzato Serena Rossi/ Matrimonio in arrivo? La verità è un’altra..

Serena Rossi e Davide Devenuto fidanzati da nove anni

Nove anni d’amore e una relazione davvero felice quella tra Serena Rossi e Davide Devenuto. Un amore sbocciato dopo una bella amicizia nata sul set, come spesso accade tra due attori. Il set è quello di Un Posto al Sole, che è servito anche a lanciare i due attori poi divenuti molto noti nel mondo dello spettacolo. Ma c’è chi si chiede se, dopo 10 anni d’amore, sia finalmente arrivato il momento delle nozze. D’altronde qualche tempo fa, in diretta a Domenica In, è anche arrivata la fatidica proposta di matrimonio. L’attore ha infatti telefonato in diretta televisiva nel corso dell’ospitata dell’attrice per chiedere alla compagna di sposarlo. E allora a quando le nozze? A quanto pare non ci saranno o, comunque, non così presto. A confermarlo è stata di recente proprio Serena Rossi, ammettendo che si è trattato soltanto di uno scherzo.

Davide Devenuto e Serena Rossi: un amore non “spettacolarizzato”

“Non c’è alcun progetto imminente di matrimonio”ha tenuto a chiarire Serena Rossi in merito alla proposta ricevuta da Davide Devenuto. Per le nozze bisognerà dunque attendere, ma è altrettanto difficile scoprire qualcosa in più del loro rapporto. Infatti la coppia sottolinea di non essere interessata a “spettacolarizzare il loro rapporto”. Curioso però è il modo in cui è nato il loro amore: “A Un posto al sole eravamo amici, io ero fidanzata e lui mi raccontava tutte le sue avventure amorose! – ha raccontato la Rossi tempo fa – Quando abbiamo smesso di lavorare insieme, è nato qualcosa, per gioco. C’era sempre stata una simpatia, ma mai mi sarei aspettata di poter avere una storia seria”.

