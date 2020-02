Davide Devenuto, fidanzato Serena Rossi/ Presto sposi o nozze rimandate?

Davide Devenuto, fidanzato di Serena Rossi, ha lasciato Un Posto Al Sole dopo 16 anni, è arrivato forse il momento di concentrarsi sulle nozze con la bellissima attrice napoletana? Da un lato lo stesso attore ha dichiarato che ha voluto dire addio al suo Andrea Pergolesi perché ormai non si sentiva più in sintonia con questo ruolo. Come ha spiegato al magazine F: “Non riuscivo più ad apprezzare niente, perché dovevo fare tutto di corsa, la parte piacevole del lavoro si è esaurita. Rimangono la fatica, le frustrazioni, e un personaggio che ha raccontato tutto”. Ora che Devenuto si è liberato dal suo impegno con la soap di Rai 3, magari potrà concentrarsi di più sulle nozze con Serena Rossi? Da quanto dichiarato dall’attore le cose non stanno proprio così, visto che al primo posto nei loro sogni c’è l’idea di fare un secondo figlio

Davide Devenuto: nozze con Serena Rossi rimandate?

Davide Devenuto e Serena Rossi si sposeranno? In realtà nei programmi della coppia non sembra sentirsi profumo di fiori d’arancio. L’attore di Un Posto al Sole ha dichiarato che si sente già sposato con la sua Serena Rossi: “Io vivo insieme a lei, abbiamo fatto un figlio e io mi sento sposato. Cosa cambia?” C’è però l’idea di avere un figlio insieme il prima possibile: “Dobbiamo incastrare con la sua carriera, ma o lo facciamo entro un anno o non lo faccio più, sono vecchio”. La proposta di matrimonio fatta al telefono durante la trasmissione Domenica In che fine ha fatto? Per ora sembrerebbe solo una promessa lasciata in sospeso.

