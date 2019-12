Davide Merlini/ L’inizio di una straordinaria avventura (Concerto di Natale 2019)

Chi è Davide Merlini?

Davide Merlini sarà presente alla 27esima edizione del Concerto di Natale 2019, portando con sé l’inizio di una straordinaria avventura, come intitola la sua ultima intervista di settembre. A Kosmo Magazine Davide ripercorre la sua carriera e, tra le domande che gli vengono porte, annuncia l’uscita di un nuovo singolo entro la fine dell’anno. Quando gli viene chiesto com’è nata la sua passione per la musica, Davide ha indicato suo padre come maggiore fonte di ispirazione: cantava a livello amatoriale nei locali e si dedicava spesso a partecipare alle serate come artista emergente. Accompagnandolo spesso e volentieri, anche Merlini ha ereditato la stessa vocazione paterna per la musica. Dal momento in cui partecipa agli Home Visit di X Factor per la prima volta, con la canzone Un’avventura di Lucio Battisti, la sua avventura è iniziata davvero e la sua presenza artistica non è mai venuta meno ai successi dei progetti sostenuti che portano il suo nome. Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo è ancora oggi uno dei musical più apprezzati dal pubblico e lo ha visto protagonista di ben 400 date in tutta Italia.

Davide Merlini, un artista completo

Davide Merlini ha mostrato capacità artistiche complete di canto e recitazione, manifestando un carisma che ancora adesso lo contraddistingue. Alla domanda sui progetti per il futuro, Merlini risponde di avere in cantiere l’uscita di un nuovo singolo il cui lancio dovrebbe essere imminente, proprio in questi giorni. Quando gli è stato chiesto di parlare del suo rapporto con la celebrità, ha sottolineato l’importanza di restare fermamente ancorati ai propri affetti, agli amici, alla famiglia e quanto sia essenziale avere qualcuno costantemente vicino.

Le difficoltà da personaggio pubblico

Davide Merlini non ha negato le difficoltà del diventare un personaggio pubblico, ma ha raccontato di non essersi mai scoraggiato, vincendo anche le più piccole paure. Tra i sogni che ha nel cassetto c’è quello di partecipare e vincere il Festival di Sanremo e tra i progetti futuri indica nuovi musical che lo vedranno protagonista. Un futuro radioso, dunque, lo aspetta e anche una fantastica esibizione che vedremo il 24 Dicembre 2019, in prima serata su Canale 5, per il Concerto di Natale.



