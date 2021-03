Davide Moscardelli, scherzo Le Iene/ Video: crede di giocare con Totti invece…

Davide Moscardelli, da poco ex calciatore e attaccante con la barba più famosa del web, è stato vittima di uno scherzo de Le Iene. Il “Mosca”, come lo chiamano i suoi amici, è da sempre un grande tifoso della Roma e per Francesco Totti farebbe di tutto (ha anche un tatuaggio del Capitano). Così la iena Sebastian Gazzarrini, con la complicità della moglie Guendalina e del grande imitatore Gianfranco Butinar, è riuscito a organizzare uno scherzo davvero crudele. Moscardelli viene convocato nella sede del Pisa, ultima squadra in cui ha militato, dove gli comunicano di voler organizzargli una partita di addio al calcio, con un ospite speciale: Francesco Totti. “Se viene Totti devi tagliarti la barba però...”, scherzano al Pisa. Rientrato a Ostia, l’ex calciatore riceve l’inaspettata chiamata del Capitano che gli conferma la sua presenza alla partita.

Davide Moscardelli: la partita di addio con Francesco Totti

Davide Moscardelli inizia a sognare ad occhi aperti, immaginando di segnare su assist di Totti: “Devo fare un gol che me la passa lui…”. Il finto Totti, però, prende in mano la gestione della partita di addio facendo sempre più richieste: vorrebbe giocare a Roma e arriva a escludere vecchi compagni di squadra di Moscardelli come il portiere Stefano Sorrentino (con cui Mosca ha giocato al Chievo). L’ex calciatore però non riesce a tenere a bada il suo idolo e chiede alla moglie di prendere in mano la situazione. Guendalina però non le manda certo, facendo arrabbiare Totti che manda a monte tutto. Quando le acqua si calmano, il finto Francesco Totti propone un incontro a casa di Moscardelli: sulla porta appare Sebastian Gazzarrini! Dopo lo scherzo de Le Iene, Totti deciderà davvero di fare una sorpresa al suo ex calciatore e suo ammiratore? Clicca qui per vedere il video

