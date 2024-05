Davide Patron, ancora problemi dopo l’arresto cardiaco: “Operazione non riuscita”/ Cos’è successo e come sta

Davide Patron colpito da un attacco cardiaco: come sta e com’è andata l’operazione

Davide Patron, il 25enne tiktoker, noto nel web come prof d’inglese, è finito pochi giorni fa su tutti i giornali a causa di un grave problema di salute. Mentre si trovava su un treno per Parigi, Davide ha avuto un attacco cardiaco, dal quale si è salvato solo grande all’imminente intervento dei paramedici e della sua fidanzata. Nelle ultime ore Davide Patron, in ospedale, ha subito un intervento che serviva per impiantare un mini defibrillatore. Purtroppo, come lui stesso ha rivelato, l’operazione non è riuscita.

“Niente, l’operazione non è andata a buon fine. Ci riproveranno oggi o domani. Grazie del supporto”, ha scritto Davide in una storia condivisa su Instagram alcune ore fa. Presto dovrà dunque sottoporsi nuovamente all’intervento, nella speranza che le cose vadano questa volta lisce.

Cosa è successo a Davide Patron

In attesa del nuovo intervento, Davide Patron continua ad aggiornare i suoi follower dal suo letto d’ospedale. Proprio lì, in un video che trovate a corredo dell’articolo, ha svelato cosa gli è successo in treno. “Ho detto alla mia ragazza che mi dovevo sedere, poi mi sono accasciato a terra, per fortuna sono arrivati subito i soccorsi“. Il 25enne è stato salvato dalle manovre con il defibrillatore dei paramedici, e dalla respirazione bocca a bocca fattagli dalla fidanzata. “Per ora spero che questo post possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo”, ha aggiunto il Tiktoker, nella speranza che questo brutto malore che lo ha colpito “possa servire come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso”, ha concluso.

