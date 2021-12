Davide Silvestri abbandona il Grande Fratello Vip?/ “Prolungamento? Meglio lasciare”

Davide Silvestri pronto ad abbandonare il Grande Fratello Vip? Ormai nella Casa aleggia il mistero (anche se non più tanto) del prolungamento di questa edizione che avrebbe dovuto concludersi il 13 dicembre. L’arrivo di nuovi concorrenti nella Casa ha messo tutti in allarme, rendendo palese che una finale prevista tra pochissime settimane era alquanto infattibile. La domanda che si pongono ora i concorrenti in gioco sin dall’inizio è: quando finirà il GF?

Ricordando la scorsa edizione, andata avanti per circa sei mesi, molti hanno compreso che l’andazzo anche quest’anno è lo stesso e, dunque, hanno iniziato ad esporsi sul rimanere o meno oltre la data inizialmente prevista. C’è chi è deciso a rimanere e chi, invece, sembra essere pronto ad uscire come Davide Silvestri.

Davide Silvestri pronto al lasciare il GF Vip: le sue parole

L’attore, tra i con correnti finora più apprezzati del Grande Fratello Vip 2021, sembra essere pronto ad abbandonare la Casa alla fine della data inizialmente prevista. Confidandosi con i compagni, come riporta Blogtivvu, Davide ha infatti palesato il suo pensiero a riguardo: “Mi sembra che non mi sono risparmiato, almeno mi sembra. Non è che sono stato a dormire tutto il giorno… io qualcosa credo di aver fatto. Adesso mi sento un po’… mi spiace essere morto capito? E per rispetto preferisco lasciare il posto ad un altro e lasciare un buon ricordo perché tanto non farei una bella cosa ed ho bisogno del mio lavoro adesso oltre al fatto che sento di non dare niente adesso ho bisogno di tornare alla mia vita perché è già tanto che sono…”. Insomma, Davide sembra pronto a lasciare.

