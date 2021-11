Davide Silvestri “caccia” Soleil Sorge dal GF Vip/ “C’è la porta rossa!”

Davide Silvestri: dubbi su Delia Duran

Davide Silvestri si è rivelato un vero stratega nella casa del Grande Fratello Vip. L’attore ha detto a Carmen Russo e a Miriam Trevisan che preferirebbe nominare in segreto gli altri, per non subire le conseguenze negative della persona che vorrebbe nominare. Nell’ultima puntata ha deciso di nominare le principesse Selassié a causa dei comportamenti di Lulù poco maturi, ma anche questa volta il vip che avrebbe voluto nominare aveva il vantaggio dell’immunità. A poche ore dalla nuova diretta, Alex Belli si è confrontato con il suo amico Davide.

I due attori sono tornata a parlare dell’ultima apparizione di Delia, moglie di Belli: “Vedendo questa roba dall’esterno, penso che lei abbia fatto tutto questo per entrare. Questo è il suo obiettivo. Poi sarai tu a decidere se ti va bene. Sicuramente questo non è il luogo adatto per sapere la verità”, ha detto Silvestri, certo che la moglie dell’amico tornerà ancora dentro la casa di Cinecittà.

Nelle ultime ore Davide Silvestri ha anche litigato con la sua amica Soleil Sorge. I due si sono sfidati preparando una pizza per gli altri coinquilini. Dopo aver assaggiato entrambe le pizze, con una vittoria schiacciante, il premio di miglior pizzaiolo della Casa è andato a Davide: per festeggiare l’attore, Soleil gli ha lanciato in faccia della farina. Silvestri ha subito reagito molto male, lanciando insulti contro la Sorge. “Amica, ma riprenditi col cervello… anche io scherzo sempre con tutti, ci sto allo scherzo. Sono il primo, non mi tiro indietro. Ma vaff….o!”, ha detto poi parlando con Manila. La ex miss Italia ha cercato di calmarlo: “Sono gesti leggeri, che le appartengono”. Poco dopo, infatti, Soleil si è avvicinata a Davide per chiedergli scusa: “Perdonami, scusami! Come posso fare per farmi perdonare?”. “C’è la porta rossa se vuoi!”, è stata la risposta ironica di Silvestri.

