Davide Silvestri cambia idea sulle nozze/ Cosa succede?

Grande fratello vip 6, Davide Silvestri si sposa: la scelta delle fedi

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il gioco intrapreso al Grande fratello vip 6 , dove ha stretto un sodalizio artistico con Soleil Sorge e Alex Belli vissuto tra alti e bassi, e ora fa parlare di sé per la sua vita privata. Si tratta di Davide Silvestri. Il biondissimo ex volto del Gf vip 6 nonché secondo classificato al reality alle spalle di Jessica Selassié è ora al centro del gossip, in quanto è stato immortalato mentre era alle prese con un’importante scelta fatta insieme alla fidanzata, altrettanto biondissima, Alessia Costantini. Si tratta della scelta delle fedi nuziali.

Tale e quale show 2022, ex Gf vip nel cast?/ Non solo Alex Belli...

A rendere pubbliche le esclusive prime immagini del curioso accadimento intimo della vita di Davide Silvestri, è la pagina Instagram beninformata Pipol Gossip. “Ecco, in esclusiva, le prime immagini di Davide Silvestri, sorpreso a Roma -si legge nella descrizione rilasciata dalla fonte a corredo delle prime immagini esclusive dei preparativi del matrimonio dell’ex Gf vip 6-, mentre sceglie le fedi nuziali per le nozze con la sua Lilly che si terranno il prossimo 3 luglio, in provincia di Milano. Al matrimonio tra gli ex gieffini presenti ci saranno: Barù che si occuperà di fare la grigliata per gli ospiti, Jessica Selassiè (unica presente tra le sorelle) Katia Ricciarelli (impegno permettendo), la coppia Basciano Codegoni, Miriana Trevisan e testimone sarà il cugino Kekko, leader dei Modà”. E le indiscrezioni poi proseguono: ” Ovviamente durante il party sarà servita la birra Lira prodotta da Davide e Kekko.”. E ora una domanda sorge spontanea: come mai Davide ha cambiato idea?

Davide Silvestri/ "Con la mia fidanzata Alessia Costantino va meglio di prima"

Davide Silvestri ci ripensa sugli ex Gf vip 6

In merito all’idea maturata sugli inviti alle sue nozze, Davide Silvestri ci avrebbe ripensato su, inaspettatamente. In un recente intervento concesso a Chi magazine, Davide Silvestri aveva dichiarato che avrebbe invitato al suo matrimonio, eccezionalmente, Barù Gaetani e Katia Ricciarelli del cast di concorrenti conosciuti al Gf vip 6, in quanto personaggi tv e persone a lui più affini e con cui riesce a stare bene. Mentre, secondo quanto si apprende in queste ore, tra gli invitati alle nozze, l’ex gieffino intenderebbe accogliere anche altri ex coinquilini vip nella Casa. Si tratta di Jessica (princess etiope), l’ex Temptation island, Alessandro Basciano, e la fidanzata nonché ex tronista a Uomini e donne, Sophie Codegoni, l’ex Non è la Rai, Miriana Trevisan.

Davide Silvestri, scherzo Le Iene/ Imprenditore arabo vuole la sua birra, ma...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA