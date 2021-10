Davide Silvestri/ Chi gli ha messo contro le principesse Selassié al Grande Fratello Vip?

Qualcuno manovra le sorelle Selassié contro Davide Silvestri al Grande Fratello Vip?

Davide Silvestri, dopo essersi salvato dalla prima nomination che ha visto Tommaso Eletti lasciare la casa, si trova di nuovo al televoto con Amedeo Goria, Samy Youssef e Nicola Pisu. L’attore fa fatica ad ambientarsi nella casa del Grande Fratello Vip e negli ultimi giorni ha attirato le antipatie di Clarissa Selassié: “Lui è in Nomination e se è in Nomination un motivo c’è”, ha detto la principessa parlando con Miriana Trevisan. La più piccola delle sorelle ha visto altri comportamenti negativi da parte dell’attore che ha voluto chiarire direttamente con lui.

“A me non è piaciuto il commento che hai fatto, te lo potevi perfettamente risparmiare”, ha detto la principessa riferendosi alla battuta di Davide che consigliava a Manuel di baciare Sophie perché senza rossetto. Clarissa ha così dimostrato il suo senso di protezione nei confronti della sorella maggiore Lulù.

Davide Silvestri: stratega o vittima?

Ma non è tutto. Secondo Clarissa, Davide Silvestri ha una palese strategia per cercare di rimanere nel gioco e di apparire una persona poco trasparente: “Sono falso, sono strategico, perfetto nominami”, ha risposto l’attore. Poi ha aggiunto: “Sono d’accordo con quello che dici tu. Io sono una persona schiva, sono fatto così nella vita con tutti purtroppo, infatti questo gioco per me è faticoso. Faccio davvero fatica quando sono con tante persone, sono chiuso. Non sono stratega perché di uscire io non ho nessun problema, questa non è la mia vita”.

I due sembrano aver chiarito, ma Davide è convinto che ci sia qualcuno che “muove” le Princess: “Sono giovani, ma c’è qualcuno dietro di loro per istigarmi”, ha detto in un momento di confidenza con Soleil Sorge. Davide Silvestri riuscirà a uscire immune anche da questa nomination, o questa sera dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip?



