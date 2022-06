Davide Silvestri e Alessia Costantino si sposano il 3 luglio/ La romantica proposta

Davide Silvestri e Alessia Costantino: la proposta di matrimonio

Davide Silvestri e Alessia Costantino si sposano. L’ex gieffino ha fatto la proposta di matrimonio alla sua Lilì, come l’attore chiama affettuosamente la sua futura sposa. La romantica proposta è stata documentata dal settimanale Chi. L’attore ha deciso di inginocchiarsi ai piedi di Lilì sui gradini della chiesa di Santa Maria Maddalena, a Bellusco (Monza e Brianza): “Passavo sempre davanti alla chiesa di Santa Maria Maddalena e percepivo ogni volta una strana sensazione, ho sempre pensato che se un giorno mi fossi sposato lo avrei fatto lì e quel giorno sta arrivando”, ha spiegato Silvestri a Chi. L’attore ha fatto credere alla fidanzata che sarebbero usciti a cena con degli amici e poi l’ha bendata: “Eravamo a bordo del furgone con il quale trasporto la birra. Lilì non aveva capito nulla e continuava a darmi del matto”.

Davide Silvestri cambia idea sulle nozze/ Cosa succede?

Davide Silvestri e Alessia Costantino: le nozze il 3 luglio

Arrivati sui gradini della chiesa di Santa Maria Maddalena, Davide Silvestri ha tolto la benda ad Alessia Costantino: in ginocchio le ha consegnato una scatola dove c’era un biglietto: “Mi vuoi sposare?“. Naturalmente la risposta è stata “sì” e quindi è arrivato l’anello, un solitario in oro bianco. I due diventeranno marito e moglie il 3 luglio. “È un sogno che si realizza. Prima questo passo per noi non era fondamentale: ci amavamo e andava bene così. Ora il matrimonio è il nostro tutto. Un pezzo importante per comporre il puzzle della nostra famiglia”, ha detto Silvestri sulle pagine del settimanale Chi. Mancano solo 18 giorni al grande giorno e Davide e Lilì sono impegnati nei preparativi del matrimonio, a partire dalla scelta dell’abito come documentato dal magazine diretto da Alfonso Signorini.

Tale e quale show 2022, ex Gf vip nel cast?/ Non solo Alex Belli...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

LEGGI ANCHE:

Davide Silvestri/ "Con la mia fidanzata Alessia Costantino va meglio di prima"

© RIPRODUZIONE RISERVATA