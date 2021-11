Davide Silvestri/ Francesca Cipriani si ricrede: “Pensavo fossi cattivo perché…”

Continua nel migliore dei modi il percorso di Davide Silvestri al Grande Fratello VIP 2021. Il concorrente si sta ritagliando uno spazio sempre più importante all’interno della casa, facendo ricredere anche chi non credeva nella sua onestà e nella sua trasparenza. Durante uno dei momenti di svago previsti dagli autori del reality, in cui i concorrenti dovevano creare felpe e magliette, la gieffina Francesca Cipriani si è lasciata andare nei confronti di Davide Silvestri, rivelandogli di aver cambiato idea su di lui.

Alessia, fidanzata di Davide Silvestri/ "Alex e Soleil? Non deve staccarsi da loro"

“Io non ti avevo capito devo dirti la sincera verità”, ha ammesso la showgirl, che ad oggi ha maturato un’opinione completamente diversa rispetto alle prime settimane. “Ti sto scoprendo adesso, avevo capito zero di te. C’erano delle reazioni che capivo male. Ora ho capito come sei fatto. Sei una persona buona ma pensavo fossi cattivo”.

Davide Silvestri e Soleil Sorge, lite al Gf Vip/ "Sei indifendibile, non sparlo..."

Davide Silvestri fa ricredere anche Jessica Selassié

Dello stesso avviso è Jessica Selassié, che ammette di aver impiegato del tempo prima di conoscere davvero Davide Silvestri. “All’inizio Davide era un po’ isolato e si era ritrovato solo con Miriana, al tempo mi dava fastidio perché giocavano. Ridevano guardandoci e sembrava una presa in giro”. Jessica Selassié, tuttavia, ha cambiato idea molto rapidamente: “Dopo pochi giorni, avendo parlato con Davide, l’ho capito subito. Ma le prime sere mi stava sulle pal*e”.

Davide, felice di aver sentito pronunciare queste parole dalle due concorrenti, è felice di essere riuscito a far cambiar idea sul suo conto. Sia Jessica e Francesca hanno dato una bella apertura nei suoi confronti, creando i presupposti per una nuova amicizia.

Davide Silvestri in crisi con Alex e Soleil?/ “Sopportiamoci con pregi e difetti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA