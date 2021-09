Davide Silvestri/ Guerra aperta con Andrea Casalino e sulla fidanzata Alessia rivela che…

Dentro la casa del Grande Fratello Vip Davide Silvestri ha sostenuto di avere un’ironia tutta sua, al contrario dimostra di essere una persona molto permalosa, difatti non ha digerito la nomination di Andrea Casalino, anche se una buona parte dei coinquilini lo hanno nominato. Ha superato il televoto mandando a casa Tommaso Eletti, ma dentro ancora prova molta rabbia per quella nomination che non si meritava. Nell’ultima puntata ha accusato Andrea di essere un pagliaccio e un falso. Il modello si è difeso dicendo che se la sta prendendo solo con lui, quando è stato votato da cinque persone su otto. “È legittimo che ci sia rimasto male. Avete fatto gli amici e poi lo avete pugnalato“, è intervenuta in studio Adriana Volpe in difesa di Silvestri.

DAVIDE SILVESTRI ELIMINATO AL GRANDE FRATELLO VIP?/ Lite con Andrea "Ti ribalto!"

Davide Silvestri contro Andrea Casalino

Nel corso dell’ultima puntata Davide Silvestri ha nominato Andrea Casalino, giurando che lo farà fino a quando resterà nella casa per vendicarsi del suo comportamento. Chi ha spezzato una lancia a suo favore è stato Alex Belli, che pur trovando il coinquilino simpaticamente ironico ha confessato che non si può piacere a tutti e che le lamentele dell’attore di non essere capito dai suoi compagni sono infondate. Davide è convinto di non piacere al pubblico perché non ha nessuna storia triste da raccontare.

Alessia, fidanzata Davide Silvestri/ L'attore: "ci siamo conosciuti a novembre"

Ha tirato un sospiro di sollievo quando Signorini ha fatto il nome di Tommaso. In questi giorni si è confidato molto con Manila Nazzaro: la sua difficoltà di esternare i propri sentimenti, lo sta mettendo a dura prova, tanto da non riuscire a dire “Ti amo” nemmeno alla sua fidanzata Alessia. L’ex Miss Italia è diventata la sua prima confidente, ad accomunarli sarebbe la stessa difficoltà ad aprirsi con il gruppo.

LEGGI ANCHE:

Davide Silvestri/ “Amo la mia fidanzata Alessia ma non gliel’ho detto…” (Grande Fratello Vip)

© RIPRODUZIONE RISERVATA