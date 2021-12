Davide Silvestri pronto a lasciare il GF Vip?/ Intanto “ci prova” con Lulù Selassié

Davide Silvestri pronto a lasciare il GF Vip?

Il percorso di Davide Silvestri dentro la casa del Grande Fratello Vip è stato più strategico rispetto ad altri concorrenti. In questo modo, è riuscito ad evitare di essere coinvolto nei momenti più accesi all’interno della casa, superando più volte il rischio di una nomination. Nell’ultima puntata infatti, grazie al voto della Bruganelli, è stato scelto come immune alle nomination. Inoltre ha potuto comunicare la sua nomination (Lulù) in maniera segreta a differenza del resto dei componenti della casa non immuni. Negli ultimi giorni Davide, come gli altri vip, ha iniziato a ipotizzare un possibile prolungamento del programma oltre il 13 dicembre, visti i nuovi ingressi nella casa. L’attore ha espresso la sua intenzione di lasciare il reality: “Mi sembra che non mi sono risparmiato, almeno mi sembra. E per rispetto preferisco lasciare il posto ad un altro e lasciare un buon ricordo perché tanto non farei una bella cosa ed ho bisogno del mio lavoro adesso oltre al fatto che sento di non dare niente adesso ho bisogno di tornare alla mia vita“.

Davide Silvestri abbandona il Grande Fratello Vip?/ "Prolungamento? Meglio lasciare"

Davide Silvestri: fa sorridere anche Lulù Selassié

Ieri pomeriggio, nel salottino del Grande Fratello Vip, è andato in scena un siparietto divertente che ha coinvolto l’attore Davide Silvestri, Biagio D’Anelli e le sorelle Lulù e Jessica Selassié. I 4 gieffini hanno inscenato un finto appuntamento a coppie, con tanto di presentazioni formali: Davide con Lulù, Biagio con Jessica. A un certo punto c’è stato uno scambio di coppie che però ha reso felici tutti gli attori: “Sono contento per voi, anche lei se lo merita, ha sempre trovato ragazzi sbagliati…”, ha detto Davide Silvestri dando la sua benedizione alla nuova coppia formata da Biagio e Lulù. Battuta velata nei confronti di Manuel Bortuzzo? Chissà, sui social in molti hanno apprezzato il momento ludico che ha strappato un sorriso anche a Lulù, dopo giorni di grandi pianti.

