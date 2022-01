Davide Silvestri/ “Scarica” Katia Ricciarelli ma conquista Valeria Marini…

Davide Silvestri: difende Katia Ricciarelli, ma…

Davide Silvestri ha trovato un nuovo amico all’interno della casa del Grande Fratello Vip: si tratta di Barù, nipote di Costantino Della Gherardesca, con il quale si diverte a giocare, ridere ed interpretare sempre nuovi personaggi. Nella lite tra Katia Ricciarelli e le Principesse Selassié l’attore ha preso le difese di Katia, rendendola anche immune alle nomination, ma dopo la puntata ha voluto confrontarsi con la cantante lirica, che ha apprezzato molto il suo voto, “una dimostrazione d’affetto in un momento cruciale”.

Soleil Sorge e Davide Silvestri “chiamano” Alex Belli: “Ci pensi?”/ La sua risposta…

Davide, però, ha voluto mettere in guardia la Ricciarelli: “Se dovesse riaccadere io non posso difenderti un’altra volta. Perché sarebbe andare contro il mio pensiero. Per me però sei sempre la numero uno. In ogni caso non fare cavolate”. La Ricciarelli ha risposto che cercherà di reagire in modo diverse elle eventuali mancanze di rispetto.

Davide Silvestri 'scarica' Katia Ricciarelli/ "Preferita ma non potrò più difenderti"

Davide Silvestri conquista anche Valeria Marini

Nei giorni scorsi Davide Silvestri ha voluto dedicare ai suoi compagni di avventure un augurio per il nuovo anno appena iniziato e per celebrare la ritrovata serenità dentro la casa del Grande Fratello Vip. L’attore ha recitato un lungo monologo tratto dal film “The Big Kahuna”, diretto da John Swanbeck nel 1999 e interpretato da Kevin Spacey, Danny DeVito e Peter Facinelli. “Non esser crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo”, è uno dei passi interpretati da Davide. “Sei proprio fatto di energia stellare”, ha commentato Valeria Marini, abbracciando l’attore al termine del monologo. Davide ha vissuto, però, un momento di amarezza dentro la casa quando ha scoperto che qualcuno dei vip ha rotto la sua statuina del presepe, facendo finta di niente.

LEGGI ANCHE:

Davide Silvestri/ "Braccio destro" di Katia Ricciarelli: “Io sento e vedo tutto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA