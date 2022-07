Davide Silvestri si sposa dopo il Gf vip/ Assenti Alex Belli e Soleil Sorge, presenti

Grande fratello vip 6, Davide Silvestri e Alessia Costantino convolano a nozze

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il gioco condotto nella casa del Grande fratello vip 6 e in queste ore Davide Silvestri torna al centro dell’attenzione mediatica per il giorno del suo matrimonio. Ebbene sì, nella Casa del Gf vip 6 aveva avanzato una romantica proposta di nozze alla sua amata Alessia Costantino e così come rivela lui stesso a Chi magazine, il giornale diretto dal conduttore del gioco dei vipponi Alfonso Signorini, Davide Silvestri è riuscito a coronare il suo sogno d’amore portando sull’altare la donna bionda che lo completa e che lo ha fatto capitolare.

Nell’intervista, quindi l’attore dagli occhi di ghiaccio ringrazia la produzione del gioco dei vipponi, non a caso: “Lo ammetto, ringrazio Alfonso Signorini, il reality mi ha permesso di riflettere, Alessia mi mancava nella Casa, come se non ci fosse più una parte del mio cuore. Ho capito che dovevo sposarla subito, non avevo più tempo”. La proposta di nozze è diventata una promessa d’amore del per sempre e al matrimonio lui è giunto con il trattore: “Ho sempre sognato di guidare un trattore degli anni ’50, ho messo nel carretto mio cugino Kekko (leader dei Modà), gli ex gieffini Barù Gaetani e Giucas Casella e mio papà Andrea”. E la sposa, Alessia Costantino? “Era bellissima, non mi aspettavo nulla eppure sono rimasto senza parole, mi ha fatto innamorare ancor di più”.

Un figlio è in arrivo dopo le nozze?

Come si suo dire, spesso e volentieri, dopo le nozze arriva sempre un figlio, ma cosa direbbe all’idea di diventare padre, Davide Silvestri? “Si dice dopo le nozze un figlio, io ero quello che diceva non mi sposerò mai, forse è meglio che sti zitto, vedremo…”. M come ha scelto gli invitati tra gli ex coinquilini al Grande fratello vip 6? “Usando il cuore e l’istinto. Barù è la persona più schietta che io conosca, gli voglio molto bene e Jessica Selassié, con lei abbiamo spento insieme le luci della Casa alla finale…come potevo non invitarla?”. Insomma, Davide sembra non aver invitato al matrimonio Soleil Sorge e Alex Belli, con cui aveva legato nel gioco del Grande fratello vip 6, mentre ha a quanto pare deciso di non rinunciare alla presenza alle nozze della vincitrice del gioco di Canale 5, che per lui si è rivelata una piacevole scoperta.

Al matrimonio un grande protagonista si è rivelato Kekko dei Modà: “All’arrivo delle fedi abbiamo sparato al massimo Amore scolastico scritta da lui e sono felice così”. E il viaggio di nozze? “Mi fermo qualche giorno in Sardegna con la famiglia di Kekko, poi andremo nelle Marche dove vive mia sorella Juliana. Ma adesso bisogna lavorare, perché i matrimoni costano”. Quindi, la riflessione dell’ex Gf vip 6: “La gente pensa che se hai fatto il Gf vip tu sia milionario, restiamo sempre con i piedi per terra”. Consigli per i neo gieffini che verranno, in vista del Gf vip 7? ” Non cedere alle provocazioni, non accettarle sempre e comunque, di andare oltre”.











