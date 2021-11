Davide Silvestri/ “So già che non andrò in finale, in nomination…”

Davide Silvestri e le emozioni della scorsa puntata

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Davide Silvestri è stato protagonista di un momento molto romantico con la sua fidanzata Alessia. In settimana l’attore aveva confessato a Manila Nazzaro: “Sono innamorato, non riesco a dirle ti amo”. Durante la diretta Alfonso Signorini ha mandato l’attore nella stanza dell’amore dove è stato accolto da palloncini a forma di cuore e un regalo: un foulard con il profumo della sua amata.

“Non me la fate nemmeno vedere?”, ha chiesto l’attore facendo fatica a nascondere la sua delusione. Poi, in giardino, Davide ha ricevuto la visita di Alessia: commosso l’attore si è inginocchiato e, per la prima volta, è riuscito a dirle “Ti amo”. Poche ore dopo la diretta, Davide Silvestri ha ricevuto un’altra sorpresa dai suoi compagni di Harley. Con loro anche la fidanzata Alessia.

Davide Silvestri si prepara per le nomination di questa sera

Durante le nomination della scorsa puntata del GF Vip, Davide Silvestri ha criticato le immunità che tolgono la possibilità di votare chi si vuole: “Sai che io mi diverto sempre con le nomination, oggi la verità no. Perché sai, devo trovarti la motivazione… Avrei preferito votare qualcuno che è innominabile ma non ci aprite i cancelli, quindi non possiamo giocare tutti alla pari”, ha detto l’attore prima di votare le principesse Selassié per i recenti comportamenti di Lulù dentro la casa. Fin dall’inizio del Grande Fratello Vip Davide non ha mai nascosto la sua attenzione alle dinamiche di gioco e le sue strategie in fatto di Nomination.

Confrontandosi con Carmen Russo e Mirian Trevisan, l’attore ha rivelato di non sentirsi uno dei probabili finalisti di questa edizione: “So già che non andrò a vincere”. Inoltre ha messo che preferirebbe fare le nomination nel segreto del confessionale per sentirsi più libero di nominare chi vuole senza preoccuparsi di un’eventuale reazione negativa degli altri vip.



