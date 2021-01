Davide Tresse: “Svolta durante il lockdown”/ “Georgette Polizzi? Presto torna in Tv!”

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Davide Tresse e Gerogette Polizzi e non solo quella. Intervenuto su RTL 102.5 News, l’ex protagonista di Temptation Island, oggi imprenditore, ha svelato al giornalista Francesco Fredella grosse novità anche dal punto di vista lavorativo. Davide e Georgette da qualche anno si occupano infatti del loro brand che proprio negli ultimi mesi ha registrato un importante incremento.

“Abbiamo cercato di investire sulla moda dopo aver partecipato a Temptation island, cercando comunque di crescere. Abbiamo visto questa possibilità e abbiamo aperto un’azienda grazie ai tanti follower che quindi sono diventati possibili acquirenti dei nostri prodotti.” ha raccontato Tresse in radio. Così ha aggiunto: “La cosa ci ha salvato perché, durante il lockdown, essendo tutti a casa, abbiamo registrato un incremento pazzesco delle visualizzazioni.”

Davide Tresse e il ritorno in Tv: “Gorgette Polizzi tornerà presto, io invece…”

Davide Tresse ha ammesso che questo periodo ha avuto conseguenze positive per la loro azienda che ha dunque registrato un aumento di fatturato: “Da una settimana all’altra abbiamo registrato un aumento del 60% di visualizzazione al sito. È stata una cosa pazzesca che ci ha lasciati a bocca aperta. – e ancora – Invece in quanto a vendite abbiamo registrato a novembre e dicembre il record da quando siamo attivi, cioè da 5 anni a questa parte. Sul 40% di fatturato mensile in più, quindi abbiamo chiuso al di sopra delle nostre aspettative.” ha precisato. Cambiando argomento, si è poi parlato di possibile ritorno in Tv per la coppia. Davide ha allora annunciato che: “Non so se ci sarà un ritorno in Tv perché in questo momento siamo molto impegnati con il nostro progetto. Gerogette invece è ancora molto attiva dal punto di vista della televisione, quindi la rivedrete molto presto. Per me invece bisognerà attendere ancora un po’ invece.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA