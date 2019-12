Davide Vannoni è morto/ Padre “metodo Stamina” era malato da tempo

Davide Vannoni è morto: oggi, martedì 10 dicembre, l’inventore del “metodo Stamina” si è spento dopo una lunga battaglia con la malattia. Come riporta La Stampa, il 53enne ha deceduto a Torino dopo un lungo ricovero in ospedale per un male incurabile. A confermare la sua morte, l’avvocato Liborio Cataliotti. Diventato famoso nel 2013, Vannoni aveva elaborato un controverso sistema che sosteneva potesse curare diverse malattie neurodegenerative attraverso la somministrazione di cellule staminali. Un trattamento che aveva raccolto grande sostegno anche grazie ad alcuni servizi de Le Iene, ma bocciato dagli scienziati. L’ultima bocciatura, la più importante, era arrivata dal comitato nominato dal ministero della Salute: «Le cure alternative che non sono riconosciute dal sistema scientifico nazionale e internazionale hanno la stessa valenza di chi fa le telefonate ai maghi per farsi curare; ma i maghi non sono né legittimati né sovvenzionati dallo Stato», la posizione dell’ex ministro Beatrice Lorenzin.

DAVIDE VANNONI E’ MORTO, PADRE METODO STAMINA ERA MALATO

Il metodo Stamina non aveva validità scientifica, dunque, ma nonostante ciò molte persone con gravi malattie erano arrivate a chiedere di poter accedere al trattamento, mettendo pressione al Governo. Senza dimenticare che molti personaggi pubblici e alcuni partiti, a partire dal Movimento 5 Stelle, si erano schierati al fianco di Davide Vannoni. Come riporta La Stampa, il metodo Stamina riuscì comunque ad ottenere il parere favorevole di Aifa e della Regione Lombardia come «cura compassionevole e gratuita da somministrare presso una struttura pubblica, gli Ospedali Civili di Brescia». Davide Vannoni è stato poi condannato con pene pesanti, a partire dal reato di associazione a delinquere (patteggiamento a 22 mesi di reclusione). Malato da tempo, Vannoni aveva accusato problemi di salute già in carcere ma nonostante ciò era stata respinta la richiesta di scarcerazione. Oggi, all’età di 53 anni, si è spento.

