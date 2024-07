Davos, anticipazioni ultima puntata 3 luglio 2024/ Johanna incastrata e costretta a svelare tutto

Davos, trama ultima puntata 3 luglio 2024 e dove eravamo rimasti

Mercoledì 3 luglio andrà in onda in prima serata su Canale 5, alle ore 21.20 circa, la terza e ultima puntata della serie televisiva Davos 1917. La storia si ispira a fatti realmente accaduti in Svizzera durante la Prima Guerra Mondiale e vede come protagonista la giovane infermiera Johanna Gabathuler, che per una serie di coincidenze finisce per lavorare come spia per il governo tedesco. La serie ha riscosso un enorme successo, registrando ascolti da record, ed è pronta a salutare il pubblico con un ultimo appuntamento ricco di colpi di scena.

Finale stagione Bardot, ultima puntata 1 luglio 2024: come finisce?/ Anticipazioni e diretta: nuovo inizio

Nella scorsa puntata era stata svelata la vera identità della contessa Ilse (Jeanette Hain), che Johanna aveva scoperto avere in realtà umili origini ed avere iniziato a lavorare per i servizi segreti in cambio del sostentamento per la sua famiglia. Nel frattempo la protagonista ha iniziato a svolgere un ruolo chiave nell’attività di spionaggio, intercettando l’arrivo di un ufficiale svizzero in possesso di un decodificatore fondamentale per stabilire le sorti della guerra. Mentre Johanna si trova costretta a lottare per rimanere in vita, anche Mangold combatte la sua battaglia personale e, nonostante inizi a nutrire sentimenti profondi per la donna, decide di allontanarla per proteggerla dai servizi segreti britannici che la vorrebbero come spia. Johanna scopre però ben presto la doppia vita del medico, quando le viene dato ordine di fare saltare in aria una grotta in cui gli inglesi hanno nascosto gli armamenti e che vede proprio lo stesso Mangold tra gli uomini che potrebbero morire nell’esplosione.

House of The Dragon 2, ritorno a sorpresa di Milly Alcock come Rhaenyra/ Cos'è successo nel terzo episodio

Anticipazioni Davos ultima puntata su Canale 5: Johanna costretta a svelare tutta la verità

Ecco quindi le anticipazioni della puntata di mercoledì 3 luglio 2024 di Davos che andrà in onda su Canale 5. Dopo l’attentato orchestrato dai tedeschi e che è costato la vita al generale Taylor (Cornelius Obonya), il dottor Mangold (David Kross) riceve l’ordine di interrogare Thanner (Sven Schelker) per individuare il traditore. Tra i due nasce un’accesa discussione, e il dottore lo aggredisce lasciandolo in fin di vita. Ormai Mangold ha le idee chiare: è Johanna la spia che li ha traditi. Così l’uomo la conduce in trappola ma Johanna in un ultimo tentativo gli confessa apertamente la sua situazione, raccontando anche della piccola Elli, e i due condividono una notte di profonda passione. Intanto il governo tedesco desidera liberare Kohlmann (Thomas Prenn), come gesto di buona volontà nei confronti di Lenin (Božidar Kocevski), suo caro amico, e favorire un incontro tra le parti.

"Dawn" avrà un seguito?/ Stasera in onda su Rai2 l'ultimo capitolo della saga: l'ipotesi di un quinto film

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Davos proseguono rivelando che la telefonata tra i due viene però intercettata e la contessa Ilse (Jeanette Hain) scopre di essere seguita dai servizi segreti britannici. Ormai Lenin riveste un ruolo centrale: se da un lato i tedeschi desiderano finanziare una rivoluzione nel suo Paese così da poter concentrare le proprie truppe su altri fronti, dall’altra gli inglesi vogliono fermare la sua avanzata favorendo l’impero dello zar. In mezzo a questi intrighi internazionali, chi rischia di farne davvero le spese sono Johanna e Mangold, mentre la piccola Elli viene presa in ostaggio per ricattare la madre. Riuscirà la coppia a superare tutte queste difficoltà e a vivere la loro storia d’amore o saranno destinati a prendere strade separate e l’infermiera dovrà sposare Thanner? E cosa ne sarà della piccola Elli ora nelle mani del nemico? Per fortuna la contessa, nonostante vada contro le sue regole, si è davvero affezionata a Johanna ed è disposta a tutto pur di aiutarla.











© RIPRODUZIONE RISERVATA