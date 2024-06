Dawn Fantasmi del passato/ Anticipazioni 24 giugno 2024: il matrimonio tra Dawn e Jimmy

Dawn puntata 24 giugno 2024: oggi in onda il terzo capitolo

Lunedì 24 giugno 2024, in prima serata su Raidue e in streaming su Raiplay, torna in onda Dawn, nuova serie di film-tv scritti da Gregory Small e diretti da Linda-Lisa Hayter e tratta dai romanzi di V.C. Andrews che racconta le vicende della protagonista Dawn Longchamp, una giovane ragazza con un grande talento canoro che, improvvisamente, si ritrova a vivere un incubo quando i genitori vengono accusati di averla rapita da piccola. La ragazza, così, viene allontanata da tutta la sua famiglia formata dai genitori e dal fratello Jimmy e si ritrova a vivere in quella che sarebbe la sua vera famiglia.

Anticipazioni Segreti di famiglia, prossima puntata 30 giugno 2024 su Canale 5/ Celyn vicina alla verità…

La nuova vita di Dawn, come svelano le anticipazioni, però, non è affatto serena e tranquilla come si immaginava: nonostante viva nella ricchezza, Dawn si ritrova a dover fare i conti con l’atteggiamento negativo dei parenti nei loro confronti, in particolare quello della nonna che prova in tutti i modi a sminuirla.

Segreti di famiglia, anticipazioni puntata 23 giugno 2024 su Canale 5/ Cosa nasconde il cellulare di Inci?

Anticipazioni Dawn 14 giugno 2024: il sogno d’amore con Jimmy si realizza

Le anticipazioni del terzo film di Dawn dal titolo “Fantasmi del passato” raccontano di una Dawn pronta a tutto per realizzare i suoi sogni personali e professionali avendo come unico obiettivo quello di riprendersi la figlia affidata contro la sua volontà alla nonna.

Grazie all’aiuto di Jimmy, ormai congedato dall’esercito, Dawn riuscirà a ricongiungersi con la sua bambina convolando anche a nozze con il suo amato vivendo, così, un matrimonio da sogno. Finalmente serena e tranquilla e con le persone che ama al proprio fianco, Dawn accetta anche di prendere in carico le sorti dell’hotel di famiglia: ma nell’albergo c’è un segreto nascosto che mette nuovamente tutto in discussione.

ERIC/ La serie tv che dietro a un giallo racconta la New York degli anni '80

Dawn: dove eravamo rimasti?

Nei precedenti episodi di Dawn, la giovane e talentuosa musicista Dawn Longchamp, insospettita dagli atteggiamenti dei suoi genitori, Ormand e Laura Jean Longchamp, inizia a indagare sulla sua vera identità scoprendo di essere, in realtà, la figlia scomparsa dei ricchissimi Cutler. Accolta nella nuova famiglia, Eugenia Cutler, questo il suo vero nome, si rende ben presto conto che non è tutto rose e fiori in quanto i suoi veri genitori sono succubi della nonna biologica, Lillian Cutler, una donna malvagia e manipolatrice. Mentre cerca di farsi apprezzare, emergono oscuri segreti di famiglia. La sua identità è indissolubilmente legata a una storia di incesto e abuso. La ragazza, dunque, decide di scappare più lontano possibile dalla famiglia Cutler volando nella Grande Mela ove potrà anche coltivare il suo innato talento musicale.

Durante il soggiorno a New York, il rapporto tra Dawn e Jimmy Longchamp, per anni considerato suo fratello, cambia radicalmente mentre approfondisce la conoscenza con Michael Sutton, un insegnante e star di Broadway che diventerà un personaggio importante nella sua vita. Innamorata di Jimmy, ormai partito per l’esercito, la nuova amicizia di Dawn con Michael complica le cose della sua già intricata vita sentimentale soprattutto quando l’uomo, esperto manipolatore, non appena scopre che spetta una figlia da lui, scompare senza lasciare traccia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA