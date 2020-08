Daydreamer, Le ali del sogno/ Anticipazioni 21 agosto: Can pazzo di gelosia!

Nuovo appuntamento oggi, 21 agosto, con DayDreamer – Le ali del sogno. La soap turca è arrivata alla sua 51esima puntata e riparte con il signor Fabbri e Can che scendono a compromessi per salvare la Frikri Harika dal fallimento. L’imprenditore francese acquisisce così il 20% delle quote dell’agenzia ma il suo rapporto con la Aydin scatena la gelosia di Can. Fabbri, d’altronde, è tornato a Istanbul con l’intento di strappare a Sanem la ricetta del suo profumo. La ragazza inizialmente rifiuta, ma la situazione che sta vivendo l’azienda la convincono ad accettare uno scambio: il segreto del suo profumo proprio in cambio dell’aiuto dell’imprenditore all’azienda dei Divit. È per questo che l’uomo terrà a sottolineare di aver deciso di diventare socio di Can ed Emre non certo per “beneficenza” ma proprio per Sanem.

Daydreamer anticipazioni: Sanem scopre lì’inganno di Emre

Can è pazzo di gelosia proprio a causa di Fabbri ma è anche infuriato con Sanem per avergli venduto una cosa così importante, come la ricetta del suo profumo, senza averlo neppure consultato. Nella nuova puntata du Daydreamer – Le ali del sogno, Sanem preferisce non dare ascolto alle accuse di Can, essendo riuscita comunque a salvare l’azienda. Sarà però proprio la ragazza a scoprire dell’esistenza della società segreta tra Emre ed Aylin. Di fronte a questa scoperta, l’unica soluzione è licenziare il perfido fratello di Can. Prima che questo possa succedere dovrà tuttavia risolvere una situazione tragicomica. Come se la caverà la nostra protagonista?



