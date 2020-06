DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO/ Anticipazioni dal 15 al 19 giugno: Can e Sanem partono..

Pubblicità

DayDreamer – Le ali del sogno, dopo il successo ottenuto con le prime tre puntate, tornerà in onda lunedì 15 giugno alle 14.45 su canale 5. La nuova settimana regalerà grandi emozioni ai telespettatori e la storia tra Can, il fotografo che ha deciso di restare a Istambul per salvare l’azienda di famaglia e Sanem, la giovane che ha cominciato a lavorare presso la stessa agenzia pubblicitaria per non sposarsi, entrerà nel vivo. Cosa accadrà, dunque, nelle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 giugno? Nella puntata che si è conclusa venerdì 12 giugno, Sanem è stata sorpresa da Can mentre cercava di fuggire dalla sua abitazione. La giovane si era intrufolata per sottrargli una cartellina che avrebbe provato la colpevolezza di Emre che, con un assegno da 40mila lire, ha comprato la collaborazione di Senem che, inconsapevolmente, sta agendo per incastrare Can. Nelle puntate in onda dal 15 al 19 giugno, Emre e Aylin continueranno a portare avanti il loro perfido piano per sbaragliare la concorrenza di Can ed eliminarlo dall’azienda.

DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI DAL 15 AL 19 GIUGNO

Emre continuerà a tramare alle spalle di Can per accaparrarsi un’importante campagna pubblicitaria. Con la complicità di Aylin riesce a sottrargli le foto, ma il suo tentativo di sabotare il fratello si rivelerà inutile perchè l’azienda boccerà il progetto. Emre, tuttavia, non getterà la spugna e continuerà a portare avanti il suo perfido piano tentando di far saltare l’accordo tra Can e una famosa modella. Nel frattempo, a casa dei due fratelli si svolgerà una festa aziendale e Sanem sarà la protagonista di momenti surreali con il fotografo. Dopo aver saputo della decisione della modella Arzu Tas di non firmare più l’accordo con la sua azienda, Can deciderà di partire con Sanem per provare a far cambiare idea alla modella. In realtà, il compito di Sanem è un altro: su ordine di Emre che continua a farle fare tutto ciò che vuole minacciandola di licenziare lei e la sorella, Sanem farà di tutto per evitare che Can incontri la modella.



