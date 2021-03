DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 10 marzo: Sanem dice sì a Ygit?

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni oggi, 10 marzo

DayDreamer Le Ali del Sogno si prepara a tornare in onda anche questa sera con una nuova puntata in cui sentiremo ancora parlare dei due protagonisti. Le cose per loro potrebbero presto cambiare in meglio alla luce del fatto che la serie turca sta per volgere al termine e, quindi, dovrà regalare un lieto fine a Can, Sanem e i loro fan, ma quando assisteremo a questo colpo di scena e al relativo cambiamento? Ancora una volta i due hanno avuto modo di rimanere da soli e dirsi cose importanti per la gioia del pubblico a casa che per un attimo ha assaporato la possibilità di vedere qualcosa di più. Quello che è certo è che questi momenti si ripeteranno proprio oggi pomeriggio mentre non succederà lo stesso questa sera visto che la serie non tornerà in onda con una puntata xxl che riserverà non poche sorprese ai suoi protagonisti in amore e in affari tra chi continua a remare a favore della coppia e chi, invece, vorrebbe vederli separati.

Sanem dice sì a Ygit nella nuova nuova puntata di DayDremaer Le Ali del Sogno?

Sanem è esterrefatta per via della dichiarazione di Ygit ed è convinta che Can sapesse tutto e che non sia intervenuto. A quel punto si convincerà che veramente lui non provi più niente per lei e così tarda a rispondere mandando in crisi il suo ex. Can è in allarme mentre Ygit spera di ricevere un sì come risposta, come finirà questa nuova puntata di DayDreamer Le Ali del Sogno? Quello che non vedremo oggi pomeriggio lo vedremo domani visto che oggi, 10 marzo, la puntata serale non andrà in onda, a quel punto Can e Sanem provano faticosamente a riavvicinarsi, ci riusciranno davvero?



