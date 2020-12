DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata 13 dicembre: Sanem e Can a letto..

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata 13 dicembre

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda anche oggi pomeriggio per il consueto appuntamento settimanale in cui Can e Sanem si ritroveranno di nuovo insieme dopo una giornata particolare. I due sono in rotta di collisione da quando il bel fotografo ha scoperto che la sua fidanzata ha mentito ancora concedendo il suo profumo a Fabbri per farlo uscire di prigione. Il suo fine altruista però non ha cambiato la sua idea sulle bugie e per questo ha deciso di chiudere con lei pensando seriamente di lasciare l’azienda e volare all’Estero insieme a Polen per un progetto a cui lavorare insieme. Prima di prendere ogni tipo di decisione, Can ha deciso di prendersi una pausa e ritirarsi lontano da tutto e tutti ma non da Sanem che lo ha seguito e che adesso si ritroverà nel suo stesso letto.

Sanem e Can insieme nello stesso letto in DayDreamer

In particolare, nella nuova puntata di DayDreamer Le Ali del Sogno in onda oggi, 13 dicembre, Sanem e Can si ritrovano al seminario e, dopo cena, la giovane assistente scoprirà che il riscaldamento della sua camera d’albergo è fuori uso. Naturalmente in suo soccorso non potrà che arrivare il bel Can. Dopo aver scoperto che non sarà possibile nemmeno cambiare stanza perché la struttura è al completo, l’unica soluzione che può essere messa in atto è quella di condividere la stanza con il suo fidanzato o forse ex.

I due alla fine passeranno la notte insieme e questo potrebbe aiutarli a dimenticare gli ultimi screzi, ma come sarà il loro risveglio? Alla lorto porta busserà Polen e non tutto andrà come previsto. Osman fa la sua ricomparsa nella vita di Leyla e gli altri quando viene scelto come attore di una nuova pubblicità.

