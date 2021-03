Daydreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata 25 marzo: Emre vuole un lavoro!

Daydreamer Le Ali del sogno, anticipazioni puntata oggi 25 marzo

Daydreamer Le Ali del sogno torna in onda oggi, 25 marzo, con Emre alla ricerca di un lavoro, ma purtroppo il suo cognome lo spiazza, e non di poco. Intenzionato a traslocare da casa dei genitori di Leyla, Emre decide di vendere la sua auto luossuosa, ed entrando in uno sei saloni d’auto più prestigiosi, gli viene un’idea. Vedendo un acquirente abbastanza indeciso ed in difficoltà su quale auto scegliere, Emre ne approfitta, e lo convince ad acquistare uno dei modelli più lussuosi e costosi di tutto il salone. Il direttore del salone d’auto rimarrà senza parole e sarà proprio Emre a convincerlo a dargli un lavoro come venditore. Nonostante il peso del cognome che porta, il direttore accetta e gli spiega quali siano le condizioni di lavoro e le mansioni di un venditore di auto. Uscito dal salone Emre avviserà immediatamente Leyla del nuovo impiego, la ragazza ne sarà felice ma sa benissimo che suo marito non riuscirà ad abituarsi così facilmente a quel tipo di impiego dato che lui è sempre stato un capo e non un dipendente.

Daydreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni oggi, 24 marzo: Ygit tradisce Sanem!

Daydreamer Le Ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno, grazie alla gita in barca, Can e Sanem sono riusciti a ritrovare la loro intesa. Sanem ha chiesto scusa a Can per aver cercato di cambiarlo durante la loro relazione, e il ragazzo colpito dalle scuse della sua ex ha fatto lo stesso, scusandosi per esser stato troppo geloso e possessivo nei suoi confronti. Dopo le scuse, un pranzo al largo, e un’intesa ritrovata i due tornano sulle terraferma ignari di ciò che stava succedendo ai loro amici della Friki Harika presso la tenuta della Signora Mihiriban. Infatti mentre i due innamorati erano al largo della costa, Cemal ha denunciato tutti i dipendenti pubblicitari per contraffazione, e il laboratorio dove Sanem produceva le sue creme e i suoi unguenti è stato posto sotto sequestro. Ritornati alla tenuta della Signora Mihiriban Sanem scoprirà che Deren, Deniz, Muzzafer e Cey Cey sono stati arrestati e scagionati solamente tramite l’aiuto di Bulut che ha rivelato la sua carriera di avvocato.

DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 23 marzo: Sanem e Can...

Can chiama il suo avvocato Metin e…

Con la denuncia di Cemal, la polizia ha sequestrato tutte le creme di Sanem, impedendole addirittura di produrne ancora fino a quando non proverà che tutti gli unguenti prodotti siano frutto di una sua ricetta originale e personale, e non della moglie di Cemal come questi affermano. Cemal, ha agito sotto pressione di Yigit, raccontando alla polizia che Sanem aveva copiato le creme di sua moglie. Vedendo Sanem distrutta, Can prende una decisione, quella di incastrare chi si sia permesso di far soffrire la sua amata. Vista la situazione Can non perde tempo e chiama il suo amico avvocato Metin, che in precedenza lo ha sempre aiutato e consigliato in certe situazioni, in questo caso gli spiegherà il tutto, facendogli capire che nessuno può distruggere il sogno della donna che ama pazzamente e di appropriarsi delle preziose formule di quelle creme.

Infatti quelle formule hanno dato vita a quel profumo così particolare che ha fatto innamorare il Divit della giovane scrittrice.

LEGGI ANCHE:

DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 22 marzo: Deren arrestata?

© RIPRODUZIONE RISERVATA